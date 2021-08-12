警消12日上午持續搜尋遭泥流沖走的桃源區民代。（高雄市消防局提供）

高雄市連日豪雨沖毀桃源區明霸克露橋，復興、拉芙蘭、梅山等3里形成孤島，桃源區民代表謝宜真11日下午到部落關心居民，返程橫越玉穗溪時因水流湍急，不幸遭泥流沖走，至今下落不明，警消今天上午6時出動15車28人3艇及2台無人機前往現場繼續搜救。

謝宜真等人昨日下午前往部落關心居民需求，結束行程返家途中，天氣變得不穩定，江維明與其他2名里長決定送謝宜真抵達安全地，未料遇上泥流，兩位里長聽到怪異聲音一直大喊「快跑」，謝女發現後試著折返回部落方向，但泥流竟朝向她沖過來。

江維明說，謝宜真當時走在僅10公分寬的鋼梁上，當時他見謝女動作較慢，趕緊叫她跳下來，她不慎踩空，原本已上前抓到她的雙手，沒想到泥流朝她的方向沖下，他和謝的雙腳都在泥流中，之後一塊大木頭剛好沖來壓到謝女頭部，2人就被沖散，謝女至今下落不明。

警消昨搜救至晚間6時30分，因天黑搜救困難，今天早上6時繼續搜救，希望能有好消息。