疫情重創國內民生經濟，行政院擬延續去年3倍券經驗推出「5倍券」，院長蘇貞昌更屢次強調「發現金會存起來」，引發多位民進黨立委與大批民眾反彈。國民黨立委鄭正鈐表示，蘇堅持5倍券因他將此政策當成自己的「賞賜」，想從民眾獲得「1000變5000」的驚喜中，創造一個普天同慶的想像畫面，為自己謀取政治利益。

鄭正鈐11日在臉書發文表示，蘇貞昌完全不甩61%民眾對普發現金的支持，甚至連自家立委的意見都不甩，還跑去找總統蔡英文背書，硬是要民眾掏錢來買5倍券。蘇之所以如此一意孤行，因為他正處於自己想像的掌聲之中。

鄭正鈐指出，蘇貞昌完全忘記公僕的身分，5倍券的錢都是來自民脂民膏，不是用他的薪水或財產買單，但他把5倍券的公帑當成是他自己的「賞賜」，還自以為要民眾掏出1000元買券，是讓民眾獲得「1000變5000」的驚喜。所以他創造一個普天同慶的想像畫面，以為民眾皆會投以掌聲。

此外，鄭正鈐表示，台灣6月份的失業率4.8%、57萬人失業、5.7萬人被放無薪假，失業率飆到10年來新高；蘇貞昌擔心發現金大家會拿去存，但許多人連吃飯都有問題了，區區幾千元能存什麼？為顯示5倍券有多好用，蘇還特別強調「5倍券等於現金」，既然5倍券等同現金，那就請蘇親身示範，把薪水改領5倍券。