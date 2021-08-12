九把刀岳母打完AZ疫苗4天後過世，但健檢報告僅膽固醇過高，其餘項目都正常，讓各界震驚不已。對此，精神科醫師潘建志表示，接種AZ疫苗後出現的副作用，有95％都是在48小時內出現，但九把刀的岳母卻是在4天後才出現劇烈疼痛，因此這可能不是副作用，而是不良反應或其他疾病，且岳母生前出現遷移性疼痛，因此醫師群組中一致推測主動脈剝離恐是死因。

潘建志昨在臉書上發文表示，九把刀岳母打AZ後過世的消息，令人不捨，而九把刀之後仍舊選擇去接種AZ疫苗，並且決定進行了司法解剖，釐清岳母的死因，這些決定都非常讓人敬佩。

潘建志提醒，接種AZ疫苗後出現的副作用，有95％都是在48小時內出現，而九把刀的岳母第4天才開始出現劇烈疼痛，這不是疫苗副作用，可能是不良反應或其他疾病，因此不能忍，應該要馬上去急診。

潘建志指出，九把刀岳母猝逝的真正原因，在解剖後會查明，但他在醫師群組中，看見最多的推測是「主動脈剝離」，因為有遷移性的疼痛。不過，心肌梗塞、靜脈血栓也有可能，可以抽血驗血小版第四凝血因子抗體，可以查明和AZ有無相關，相信最後法醫會給個清楚的交待。

九把刀昨在臉書發長文表示，岳母於7月26日施打AZ疫苗，當天並無任何不適症狀，但接種疫苗4天後，岳母傳訊息告訴家人，她出現背部抽痛的症狀，接著疼痛還往頸部蔓延，甚至讓她痛到嘔吐，而當天下午岳母便失去呼吸心跳，在送達醫院前過世。文中也提及，岳母今年3月底才做過健康檢查，當時的結果僅膽固醇較高，其他都正常。

對此，中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳昨也在記者會上說，高膽固醇並非是疫苗禁忌對象，也沒有因為膽固醇過高，打疫苗就會出現比較厲害的不良反應的報告。