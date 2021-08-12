家登(3680)公布半年報，上半年EPS 0.89元。此外，公司斥資3.8億元，取得迅得(6438)400萬股私募增資普通股，家登表示，將與迅得策略結盟，共同打造半導體先進製程解決方案。

家登上半年營收12.49億元，營業淨利1.09億元，歸屬於母公司業主淨利7462萬元，基本每股盈餘0.89元。家登第二季業績比去年同期下滑，單季每股淨利0.54元，低於去年同期的1.64元。上半年EPS 0.89元，低於去年同期的1.78元。隨著疫情趨緩，下半年半導體旺季預計將更上層樓。

家登董事會11日決議參與認購迅得機械私募增資普通股，將以每股95元，取得400萬股迅得機械私募增資普通股，總金額3.8億元。

家登定位為「全球關鍵材料創新技術的整合服務商」，連續幾年在台灣半導體展與設備大廠迅得聯展，搭配迅得自動化機台將家登智慧載具功能全面體現。今年進一步確立合作模式，家登將透過參與迅得私募普通股，透過策略性結盟，結合彼此的優勢：家登的載具專業、家登自動化的儲櫃經驗、迅得的物流系統與模組能量，打造半導體先進製程解決方案，創造彼此的成長與雙贏。

家登與迅得聯手切入EUV傳載自動化系統領域，最新代表作為極紫外光（EUV） Lite Purge Stocker長期儲存方案，第一座產品即將在本月完成出機，待客戶驗證後能快速擴大普及率。此外，迅得擁有半導體智慧倉儲系統等自動化物料搬運系統(Automated Material Handling System：AMHS)之專業能力，家登將在下半年於廠內建置AMHS全自動清洗線，全力發展家登晶圓傳載解決方案自動化生產。下一步，家登也會借重迅得專業自動化的工程服務、自動化系統設備製造及開發經驗，加速跨足半導體光罩倉儲自動化搬運系統佈局，將可增加聯盟業務機會，擴大市場規模效益。