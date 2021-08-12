智冠(5478)公布上半年財報，第2季合併營收17.42億元，季增0.31％，年減7.52％，歸屬母公司業主淨利2.42億元，季增26.72％，年減1.56％，每股盈餘1.99元。上半年合併營收34.80億元，年減8.54％，歸屬母公司業主淨利4.33億元，年減13.3％，每股盈餘3.57元。第2季在數位遊戲、網路廣告行銷、金融科技事業群服務規模穩健擴展，以及IP授權分成開始貢獻，獲利優於第1季。

展望下半年，研發子公司網龍(3083)兩款開發中新作將陸續推出，玄幻仙俠MMORPG手遊《天子傳奇M》，以香港知名漫畫家黃玉郎筆下同名作品IP為基礎；還有改編自知名黃易小說IP的MMORPG手遊《尋秦記》，以原著小說穿越時空的精彩劇情與熟悉的角色陣容，結合現代化的二次元美術風格與人物設計。

代理營運計畫部分，遊戲新幹線與弘煜科(6482)7月聯合發行的《風色幻想SP手機版》已於8月推出更新；而與宇峻(3546)聯合發行的手遊《三國群英傳M》也於上周改版開放全新副本及大型軍團活動，提升玩家互動樂趣；線上遊戲《古劍奇譚網路版》、《完美世界2 Online》、《新天龍八部Online》陸續帶來更多新玩法與活動同樂；此外，營運團隊也會持續關注東南亞市場機會，引進適合當地的遊戲產品擴展服務。

智冠集團IP授權紫龍遊戲開發手遊《天地劫》今天在台港澳上市，該作今年3月在大陸上市即取得App Store遊戲暢銷排行榜第3名，目前事前預約人數也已突破300萬玩家參與，後續IP授權分成挹注可望持續增添營運動能。

一帆數位持續深化Martech應用領域發展，已與超過700家企業品牌合作，服務觸角從遊戲娛樂領域逐步擴大至知名電商平台、3C、房地產、健康產業、餐飲品牌等大型指標企業服務，今年更獲得全球遊戲大廠數位廣告獨家合作，積極提升國際級客戶。

金融科技事業群藍新集團以橫跨線上及線下支付發展布局，打造三大核心品牌服務「藍新金流」雲端代收代付、「ezAIO簡單收」實體商店多元收款與「ezPay簡單付」電子錢包。藍新線上代收付交易規模穩健成長，並持續推動金流、物流全方位整合服務，旗下藍新金流服務平台不僅可提供網路商店多達10種以上的主流支付工具選擇，還能協助商家串聯物流系統，現已支援超商取貨，後續也將開放大宗寄倉與宅配等功能。