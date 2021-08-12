NBA自由市場已開市一陣子了，許多球員也紛紛找到新的去處，如湖人就組成新的明星陣容，像東區的公牛、熱火也都更具競爭力，有機會威脅到籃網和公鹿，而說到湖人它們補進韋斯布魯克(Russell Westbrook)、安森尼(Carmelo Anthony)、霍華(Dwight Howard)，組成不錯的陣容。

The Lakers among various free-agent candidates they are still considering have weighed the potential signing of Isaiah Thomas league sources say.



Full story here: https://t.co/6HDSSTYyTK — Marc Stein (@TheSteinLine) August 11 2021

就在前幾天前NBA球員「小刺客」艾塞亞湯瑪斯(Isaiah Thomas)在業餘聯賽砍下了81分，但他賽後卻難過到在更衣室掩面哭泣，之後也發了一則推特表達內心的難受，他說NBA已經放棄他了，後來湖人老大哥詹姆斯(LeBron James)在他的文上留言鼓勵他。

艾塞亞湯瑪斯內文說：「我不是要你們同情我，我生活很棒！向你們展示那一幕，是想讓你們看到，當你為自己所愛付出一切，然後看它慢慢回正軌的感受是如何，我不是說NBA放棄我，在我落魄時，是全世界都放棄我。」

詹姆斯則回說：「沒錯，殺手！繼續努力吧，我的兄弟！」正當詹姆斯留言鼓勵後，湖人這邊竟然有動作了，據名記者史坦(Marc Stein)透露，湖人在控球後衛上仍有幾個名單可運用，他們正在考慮用其中一個名額簽下艾塞亞湯瑪斯，湖人正尋求補充後場的深度。

You already know KING!!! All love killa. This shit don’t stop 🏁 👑 https://t.co/NJvPR2SyVt — Isaiah Thomas (@isaiahthomas) August 11 2021

要說這是巧合，還是詹姆斯從中安排，都沒人曉得，但若是湖人真的能簽下艾塞亞湯瑪斯，想必後者一定會二話不說加入，因為大家都知道他最大的心願仍是重返NBA，此前湖人在季中招募人手時，艾塞亞湯瑪斯也曾毛遂自薦，但沒有人理會他，或許他這次迎來了機會！