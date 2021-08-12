疫情爆發影響民生經濟，行政院去年發放三倍券振興經濟，預估效益達千億，因此近日擬再推出五倍券。不過，衛福部草屯療養院醫師沈政男認為「實在是吹牛又膨風」，政府以為民眾會因為三倍券而多消費，但其實只是排擠其他消費，若三倍券真這麼好用，每年都發放的話，「台灣經濟就頂呱呱了」。

沈政男昨（11）日於個人臉書表示，蔡政府將再發行五倍券，理由是去年花了500多億做三倍券，創造上千億效益，「實在是吹牛又膨風」，並推估政府會如此估算，可能有2個依據。第一，去年使用數位三倍券者，每人平均消費5000多元，政府可能認為所有的使用者皆如此，因此連同紙本三倍券使用者一同計算，加總共上千億。

沈政男接著說，「歹勢，數位三倍券是刷卡，一不小心就會刷超過，但使用紙本的人會這樣嗎？」大多數的人都是會算好面額3000元的商品，超出的零頭多花一些現金，豈會自己又貼了3000元現鈔去買東西？顯然用數位三倍券去推估紙本三倍券使用者的消費行為，並不合理，更何況是數位三倍券使用者，消費當下已又多掏出2000元買這買那，怎麼會想到順便把下個月所需一起買？

沈政男直言，去年的狀況大家都很清楚，政府以為民眾因為三倍券而多花費，事實上只是排擠了其他消費，他舉了自身的例子說明，他去年利用動滋券買了一雙幾乎免費的球鞋，這一年下來就沒有再買過任何一雙鞋了，「這道理就跟你送我一雙鞋，我不會傻到再去買第二雙。」

沈政男說，從研究方法來看，根本難以看出三倍券創造千億效益，這類刺激成長的手段，如同政府給大家一元，頂多就是增加大家消費零點幾元，「怎麼會傻到你給我5毛，我卻花1元？」最後，他也忍不住大酸「若三倍券這麼好用，也不需要減稅政策、利率工具，每年都發五倍券、七倍券，台灣經濟成長就頂呱呱了」。