高雄連日豪雨沖毀桃源區明霸克露橋，復興、拉芙蘭、梅山等3里儼然成為孤島，桃源區民代表謝宜真11日下午到部落關心居民，因水流湍急，橫越玉穗溪時不慎遭沖走至今下落不明，警消持續搜救中。國民黨立委葉毓蘭在臉書集氣，希望謝宜真能平安歸來。
謝宜真等人昨日下午到部落關心居民，返程時天氣變得不穩定，陪同勘災的復興里長江維明與其他2位里長決定先將她送往安全處，沒想到遇到泥流，謝宜真閃避不及遭沖散。警消昨晚搜救至晚間6時30分，因天色變得昏暗搜救困難，今上午6時繼續搜救。
國民黨高雄市黨部昨在臉書表示，希望有好消息傳出，包括國民黨主席江啟臣、立委蔣萬安；台北市議員王鴻薇、鍾沛君；高雄市議員陳麗娜、李雅靜都紛紛留言祈福，網友也盼謝宜真能平安。
葉毓蘭今日分享該文章表示，「希望謝理事長平安歸來！中南部雨真的不要再下了，誠心懇求能有好消息」。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。