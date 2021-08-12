高雄連日豪雨沖毀桃源區明霸克露橋，復興、拉芙蘭、梅山等3里儼然成為孤島，桃源區民代表謝宜真11日下午到部落關心居民，因水流湍急，橫越玉穗溪時不慎遭沖走至今下落不明，警消持續搜救中。國民黨立委葉毓蘭在臉書集氣，希望謝宜真能平安歸來。

謝宜真等人昨日下午到部落關心居民，返程時天氣變得不穩定，陪同勘災的復興里長江維明與其他2位里長決定先將她送往安全處，沒想到遇到泥流，謝宜真閃避不及遭沖散。警消昨晚搜救至晚間6時30分，因天色變得昏暗搜救困難，今上午6時繼續搜救。

連日降雨，台灣山區發布5縣發布大規模崩塌紅黃警戒，以及7縣358條土石流紅黃警戒。圖為貨櫃屋被土石流沖至荖濃溪和玉穗溪交界處騰空懸在石塊上。（讀者提供／石秀華高雄傳真）

高雄桃源區的玉穗溪被土石流沖刷過後，被一片黑泥覆蓋，宛如浩劫過後的災難片。（讀者提供／石秀華高雄傳真）

國民黨高雄市黨部昨在臉書表示，希望有好消息傳出，包括國民黨主席江啟臣、立委蔣萬安；台北市議員王鴻薇、鍾沛君；高雄市議員陳麗娜、李雅靜都紛紛留言祈福，網友也盼謝宜真能平安。

葉毓蘭今日分享該文章表示，「希望謝理事長平安歸來！中南部雨真的不要再下了，誠心懇求能有好消息」。