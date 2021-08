在閱讀領域中,我建議大家要一直培養長篇閱讀的習慣,才能對英文產生語感,而小說正是打發時間或培養閱讀樂趣的好材料。一本好的偵探小說,可以帶領你一直往下讀,一直看到兇手的出現;一本淒美的愛情故事,往往就是年少浪漫的情懷。閱讀這些英文小說,不僅可以凸顯閱讀樂趣,更能體會作者帶給我們的美感世界。

誠如《傲慢與偏見》的作者,英國十九世紀的小說家Jane Austen所說,小說只不過是:

……only some work in which the most thorough knowledge of human nature the happiest delineation of its varieties the liveliest effusions of wit and humor are conveyed to the world in the best chosen language. (…只有在某些作品中,對人性有最透徹的了解、最愉快的描述,最活潑的機智和幽默,才能以最佳選擇的語言傳達給世界。)(Jane Austen’s Northanger Abbey)

在她心目中,小說是以精挑細選的語言(the best chosen language),描述人性最完整的知識(the most thorough knowledge of human nature)。Jane Austen這段文字點出了小說的可貴:文字與知識的完美結合。

一般人閱讀小說總認為內容一定要帶給我們某種啟發,或是意境很高、很難去深入研究。然而閱讀小說,一方面能從中讀到一些對人性或社會有價值的東西,另一方面也是在體會文字或學習好的語言。誠如Austen所說,小說中用的是最精彩、最好語言。

什麼是好的英文小說?

閱讀小說,對於文化學習有很大的助益,好的文章能培養批判、思考能力,讀者能透過書中語言的表達、文字的敘述,訓練獨立批判思考(critical thinking)的能力,同時對於語言學習幫助更大。而好的英文小說具備以下兩個特色:

1. 用詞精確、文字精彩:好的小說用詞優美,讓人不容易忘記,例如《飄》“Gone with the winds”中的最後一句“Tomorrow is another day”(明天又是另一天),至今仍被廣泛引用。像這些簡潔有深度又好記的句子,有涵意又影響深遠。

2. 完整的敘述邏輯:小說有好的敘述結構,長篇的小說敘述必須符合某些邏輯,要有明確合理的前因後果,才能完整地敘事。閱讀小說常必須記住前後人物或情節的關係,因此好的小說會有一定的邏輯及思維,對閱讀者來說,有助於自己邏輯或思維的訓練。

如何訓練批判思考的能力呢?以廣受青少年喜愛的小說《暮光之城》為例:

My mother drove me to the airport with the windows rolled down. It was seventy-five degrees in Phoenix the sky a perfect cloudless blue. I was wearing my favorite shirts—sleeveless white eyelet lace; I was wearing at as a farewell gesture. My carry-on item was a parka.

(媽媽開車送我去機場,一路上車窗都敞開著。鳳凰城當天的氣溫是華氏75度,天空蔚藍,萬里無雲。我穿著自己最喜歡的那件無袖網眼白色蕾絲襯衣;我之所以穿這件襯衫,是用它來跟鳳凰城道別的。我的手上還拎了一件大衣。)

女主角是一個中學生,父母離婚,媽媽有了新男友,她要離開媽媽,是悲傷、憤怒或若隱若現的離愁?讀者閱讀文字後,可以產生深思與反省。

如何閱讀英文小說

閱讀好的英文小說可以幫助自己學好英文與訓練思考,但要如何開始?

1. 注意文字節奏與用詞:許多人閱讀英文小說的第一個關卡是生字,但其實實際閱讀過程中,並不需要每個單字都要查清楚。首先選擇小說時,要挑選適合自己能力的,這裡我們要用「3/7法則」:如果這本小說有六至七成都看得懂(也就是十個字中只有二、三個生字),那便是適合自己的讀物。

2. 培養單字力:遇到生字要不要查字典?個人不建議立即查字典。如果這個字不影響語意可以先跳過,若出現到三次以上再去查字典。同時,查完字典後,不要寫在小說上,這樣如再看到這個生字,覺得有印象卻又不太記得,可以再去查一次字典。

這樣來回兩三次就會記得這個單字。如此一來便可以慢慢累積個人單字量,提升英文小說的閱讀能力。

3. 掌握重要的用詞:重要的遣詞用字經常是小說的關鍵,小說中常使用一些用法精確的動詞、形容詞。例如“The lawn started at the beach and ran toward the front door for a quarter of a mile jumping over sundials and brick walks.” (The Great Gatsby)(草坪從海灘開始,向前門跑了四分之一英里,跳過日晷和磚路)。

此處使用了幾個動詞如started、ran、jumping等,以擬人化的動作,生動地點出了草地的生命力。了解這些用詞後,有助於自己以後運用英文的能力。

4. 結合文字與視覺的想像:閱讀小說,有如看3D電影,要把文字的敘述立體化,建立想像的空間。

5. 結合小說世界與自己的生活經驗:小說敘述了另一種生活,透過結合小說與自己的生活,更能讓文字進入腦海。

6. 選擇性的記住優美文字:閱讀小說不需要看懂或記住所有文字,我們可以選擇自己最有感覺的一句話便足夠。例如Jane Austen在《傲慢與偏見》中, 對其所下的註解,至今仍十分適用:

Vanity and pride are different things though the words are often used synonymously…… Pride relates more to our opinion of ourselves vanity to what we would have others think of us.

(虛榮與驕傲是不同的,雖然這兩個單字常互相混用。驕傲指的是我們對自己的看法,而虛榮則是我們希望別人對我們的看法。)

英文小說的迷人之處

以文化層面來看,經典的英美小說表達了西方人的敘事觀點、想法,是珍貴的文化遺產,也是文明思維的結果。而當代一些通俗小說,也可以帶領我們進入一種不同的文字世界。

例如Dean Koontz的懸疑小說,充滿想像力;Lee Child的小說世界道出系列故事主角傑克瀟灑不拘的情懷;Nicholas Sparks寫下的唯美愛情,不知席捲多少男女的心;Roald Dahl創作的《查理與巧克力工廠》、《吹夢巨人》等小說,適合青少年閱讀,誇大的場景、怪誕不羈的人物,更是引起大人與小孩的驚喜。

讀到這裡,是否有股衝動想要開始閱讀小說呢?大家可以利用零碎時間,每天讀一、二頁開始。先去逛逛書店,瀏覽一下吧!隨手翻閱英文小說,閱讀一兩段或看看書背對這本小說的介紹,情節精采嗎?適合你的口味嗎?那就從這裡開始吧。

如果需要推薦書單,建議可以看看我之前出版的《一生必讀的英文小說》一書開始,學會閱讀小說的技巧,體會小說迷人之處。

文/致理科技大學講座教授陳超明

(本文部分引自《一生必讀英文小說》前言(聯經出版))