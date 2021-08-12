大陸政府之前因要管控明星天價酬勞歪風，頒布「限薪令」，而女星景甜因為一部2017年未拍完的電視劇，爆發合約糾紛，官司糾纏4年，近日判決終於出爐，卻意外曝光限薪令前的酬勞，驚呆網友。

景甜和李治廷2017年合作都會愛情劇《極客江湖》，未料投資公司沒按照規定支付款項，導致後期無法製作，最終該劇沒有播出，製作方因此告上法院，根據安徽法院民事判決書內容，被告的投資方必須支付景甜8000萬人民幣（約3.5億台幣）、李治廷5000萬人民幣（約2.2億台幣）片酬，且一共需支付兩家工作室1.43億人民幣（將近6億台幣），都已是稅後。

《極客江湖》合約糾紛，被告應支付景甜8千萬人民幣、李治廷5千萬人民幣。(圖／翻攝自圈少爺微博)

《極客江湖》爆發合約糾紛，纏訟4年終於有結果。（圖／翻攝自圈少爺微博）

根據知名娛樂博主「圈少爺」分析，那時在拍攝《極客江湖》時，景甜主演《大唐榮耀》剛播出，稍微有點名氣，不過李治廷則屬於查無此人類型，有網友疑惑這部電視劇能夠收入這麼高嗎？「圈少爺」透露，「有些電視劇在開拍之前就開始賣貼片廣告了，而且跟平台談好了購買價格，所以還沒播出已經賺了。不過這種劇都是平台比較認可的，一般都是一線明星或者比較抗收視的。」

而網友看了後也驚呼「超出我認知範圍了，那些更知名的女明星是不是都有好幾十億了，慕了」、「我的媽呀，看著就像天文數字」、「上班一輩子賺不到1千萬」。

官司透露限薪令前明星片酬的水準。(圖／翻攝自圈少爺微博)

大陸國家廣電總局2017年推出的「限薪令」，因一些文藝節目出現影視明星過多、追星炒星、高價片酬、收視率造假等問題，不僅拉高製作成本、破壞行業秩序，更誤導青少年盲目追星，滋長拜金主義，因此要求全部演員片酬不超過製作總成本的40％，主要演員片酬不超過總片酬的70％。