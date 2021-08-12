歐盟藥品管理局昨（11）日宣布，正在評估是否新增包括多形性紅斑、腎絲球腎炎、以及腎病症候群等3種症狀，作為莫德納、輝瑞/BNT疫苗等mRNA疫苗的可能副作用。

接種輝瑞/BNT及莫德納疫苗可能增加心肌炎風險。

路透社報導，歐盟藥品管理局（European Medicines Agency，EMA）昨日發布疫苗安全性報告，指出根據少部份民眾回報，因此安全委員會正在評估是否將多形性紅斑（Erythema multiforme）、腎絲球腎炎（Glomerulonephritis）及腎病症候群（Nephrotic syndrome）列為mRNA疫苗可能的副作用。多形性紅斑是一種皮膚過敏反應，腎病症候群則是一種大量血漿蛋白流失至尿液的腎臟疾病。

歐盟藥品管理局並未透露究竟有多少例相關症狀，僅表示已經要求輝瑞及莫德納提供更多數據。

截至7月29日，歐洲地區約接種超過4350萬劑莫德納疫苗及逾3.3億劑BNT疫苗。

歐盟藥品管理局7月才宣布極罕見心臟發炎症狀可能和mRNA疫苗有關，不過歐盟藥品管理局及世界衛生組織（WHO）仍強調接種疫苗利大於弊。

針對歐盟藥品管理局的報告，輝瑞及莫德納都未回應。

除了皮膚過敏及腎臟疾病，報告也指出正在研究接種AZ及嬌生疫苗會否導致女性月經異常（Menstrual Disorder）。