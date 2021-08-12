小編今天（12日）精選5件不可不知的國內外財經大事。在近半數已公布上半年財報的公司中，已有26家繳出一股賺一股的佳績，電子及傳產EPS逾10元各有17檔及9檔，包括大立光、鈊象、譜瑞-KY、華碩、聯詠、緯穎、祥碩、群聯、矽創、環球晶、昇佳電子、旭隼、精測、艾華、愛普、華擎及撼訊EPS達10.23～61.69元；傳產股益安、申豐、亞德客-KY、台耀、鑫永銓、長榮、泰博、南帝及儒鴻EPS為10.51～35.73元。

【1】26家賺逾一股本 大勝去年

不畏新冠肺炎疫情、缺料、缺櫃等困境，上市櫃公司才近五成、859家公布上半年財報，已有包括大立光、益安、鈊象、譜瑞-KY等26家，繳出一股賺一股的佳績，大勝去年上半年整體上市櫃公司的20家賺逾一個股本的成績，表現十分亮眼；大立光以61.69元坐穩EPS獲利王的寶座，生技股益安因業外加持以35.73元排名第二。

【2】長榮航美國線運價 調漲25％

全球貨物從海運塞到空運，長榮航空宣布，自19日起台灣至美國航線貨運價格全面調漲20～25％。業者估計，調漲後，台灣飛美西每公斤運價逾375元，美東每公斤逾380元，而華航預料很快跟進，漲價幅度有望上看二成以上。

【3】聯發科5G天璣系列添兩新兵 第三季上市

聯發科天璣系列5G行動晶片再添新品，宣布天璣920、天璣810等兩款新產品推出。聯發科指出，這兩款新產品都採用6奈米製程打造，且在智慧顯示技術及遊戲引擎上都可望替使用者帶來新體驗，兩款新產品在第三季搭載客戶終端產品上市。

【4】 華為重磅發文：到該炸掉研發金字塔的時候了

華為心聲社區近日轉發華為創辦人兼總裁任正非2016年時簽發的郵件「華為到該炸掉研發金字塔的時候了」。公司研發人員在這篇文中表示，華為在軟體研發領域的確存在不少問題，這些問題導致華為的IT軟體產品品質比較低下、開發效率低、產品交付週期漫長，很是讓人痛心。

【5】美通膨喘口氣 道瓊、標普雙創新高

美國7月消費者物價指數（CPI）年增5.4％，與6月數據一致，但月增幅0.5％，低於6月的水準，升幅明顯放緩。不過通膨年增率仍維持在歷史高點，主要因為美國逐步重啟經濟活動，強勁的需求造成供應鏈緊繃，帶動物價走揚。