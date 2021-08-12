台北市一名男子5年前利用單獨照顧就讀國中一年級女兒的機會，屢次猥褻及性侵她，甚至拍下女兒猥褻影片，身心受創的少女說「被性侵次數很多，根本記不起有幾次」，台灣高等法院維持一審認定，佐以相關證據，依對少女性交等91罪判囚16年。可上訴。

2016年少女就讀國中一年級時，父親利用與她共寢臥房內的機會，猥褻她3次，之後，他利用少女受其照顧、養護而不敢貿然拒絕，而隱忍屈從並未反抗之情形，分別用手指及性器對少女性侵2次。

少女滿14歲後，父親持續對她性交得逞70次，之後在她16歲到18歲之間，父親又性侵15次，甚至用手機拍攝她使用按摩棒猥褻的影片；去年少女告知其就讀學校之導師，經導師轉由該校輔導室通報警方處理，檢方偵結將這名狼父起訴。

一審及二審都認定，少女父親無視被害人年紀尚幼，長期將她當作其發洩性慾之對象，違悖人倫綱常，為社會道德、法理所不容，應嚴予非難，將他重判16年。可上訴。