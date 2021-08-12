能源航運公司前董事長程正平生前立下遺囑，將2O億遺產分配與前妻生的3名子女與再婚張姓妻子，但張女控訴，丈夫過去後，他與前妻生的長女為阻礙她繼承遺產，擅自發給自己與胞姊高額退職金，因本身是公司監察人，便委請律師查帳，豈料對方前年5月間竟在辦公室對她嗆聲：「她（指張女）是破壞我家庭的小三」、「監察人是我爸的小三，要搶公司」等話，張女憤而提告求償300萬元，但因全案上訴至最高法院，合議庭認為程女有相當理由確信其所述之事為真實，最終裁定駁回張女告訴。

程女被告後一審在法庭上表示，父親與張女交往後，才與媽媽離婚，爸爸過世後，雙方達成共識，由她與妹妹共同經營，沒想到張女反悔，改派他人擔任公司董事，還委請會計師、律師查帳，她才認為張女有侵奪公司之意，並無故意侵害張女名譽之意。

據「EToday新聞雲」報導，台北地院法官認為，程女與鄭姓律師為了是否領取過高退職金一事起爭執，才說出「她是破壞我家庭之人」、「監察人是我爸的小三，要搶公司」等話，同時表明請律師感同身受，她聲稱這麼說是想要喚起同理心，並非無稽之談。此外，事發地點的會議室當時門是緊閉的，屬於密閉空間，在場人員僅程女、2名律師和2名律師助理，並無與查帳無關的第3人，並無造成社會上對張女個人評價發生貶損的結果，程女辯稱沒有侵害名譽權，應屬有理，因而裁定駁回張女告訴。

張女不服上訴至高等法院，二審被駁回，第三次提出上訴到最高法院，最高法院合議庭認為，綜觀雙方證人證詞、錄音譯文、一份台北地院民事裁定、一份台北地檢署不起訴書與一份高檢署的處分書，勘認程女的言論並無侵害張女名譽之故意，最終裁定駁回上訴。