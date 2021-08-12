為昇科(2252)送件申請上興櫃；三捷科技(股)公司(7602)將於8月24日透過創櫃板辦理登錄前籌資。

為昇科成立於105年7月，主要業務為汽車ADAS產品及系統，董事長為尤山泉，總經理為陳淨銘，目前股本為9.1億元，109年合併營收為5.71億元，稅前虧損為5441萬元，每股淨損為0.79元。

三捷科技公司(簡稱三捷科技；產業類別：其他)利用其全球地熱探勘、電子產品開發及量產之經驗，使用自行設計的探勘設備及軟體從事地熱及石油天然氣探勘，以探勘服務換取未來地熱發電生產的權利金，三捷科技公司設計量產之地球物理探勘設備已在大陸、日本、韓國、菲律賓等國家展開服務。

三捷科技公司將自110年8月17日起揭示其籌資資訊，之後於110年8月24日起進行投資人認購及繳款作業。投資人可至「櫃買市場業務宣導網站」(https://dsp.tpex.org.tw)之「創櫃板公司」頁籤，點選「認購籌資資訊」項下的「辦理中籌資資訊」，即可查詢該公司籌資資訊，並可進入「創櫃板公司籌資系統」進行認購作業，全天候24小時均開放認購，投資人須以自然人憑證、工商憑證、組織及團體憑證或金融憑證(即一般股票使用之網路下單憑證)登入系統，並充分了解風險預告事項後，始可進行認購。