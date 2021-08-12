歐美各國隨著疫苗施打率增加，各種戶外活動重啟，2021年高爾夫球產業熱絡，各家業者上半年都繳出漂亮的成績單，龍頭廠商復盛應用(6670)EPS10.19元奪下冠軍寶座、大田(8924)EPS9.48元居亞軍、明安(8938)EPS5元、鉅明(8928)EPS2.83元，依各家業者手上訂單滿載的情形來看，下半年業績動能充沛。

2020年第3季起，美國高球具銷售急速拉升，2021年隨著歐美疫苗施打率的增加，全球高爾夫運動人口不斷上升，市場需求再度攀高，各家業者荷包賺得滿滿。據北美高爾夫球協會統計，在後疫情時代高爾夫球打球年齡層有擴大至青少年，有助打球人口持續增加，再加上報復性消費買氣使得高球具銷售量大增，下半年進入產業旺季，預期業績還將有一波成長，獲利表現樂觀以待。

復盛上半年營收118.03億元，年增90.80％，每股稅後盈餘10.19元，年增161.95％。復盛下半年訂單滿滿，下游客戶對下單仍十分積極。至於越南疫情嚴峻，復盛越南廠二度停工到8月22日，停工時間至少一個月，產量受到部份影響，現正和當局溝通，看看如何能兼顧疫情與經濟發展。

大田第2季單季賺進超過半個股本，EPS達5.6元，上半年EPS衝至9.48元，創歷史新高紀錄，也賺贏歷年來全年度的表現。第3季目前產能稼動率維持滿載，法人看好第3季營收可望優於第2季的表現，第4季進入傳統旺季，業績動能仍強，全年度獲利同步可望創歷史新高。

明安第2季每股純益為2.77元，上半年獲利達6.77億元，年增3.75倍，每股稅後純益5元。明安第3季訂單滿載後，第4季接單也提前達到設計產能，明年上半年產能也有客戶卡位，下半年將開始越南廠區的二廠建設，預計最快將在最快2023年第2季開始量產。

鉅明第2季每EPS為0.87元，上半年獲利1.07億元，年增1.08倍，EPS2.1元。公司主力客戶TaylorMade除了增加現有產品庫存外，9月也將啟動新品鋪貨，若按照新單情況觀察，第3、4季處於滿檔水準，業績實力堅強。