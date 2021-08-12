12日隔夜美股收盤表現不一，那斯達克小跌，道瓊與標普500指數雙雙創歷史新高。美國7月消費者物價指數（CPI）季增符合預期，但剔除食品與能源產品的核心CPI卻比預期低。道瓊漲220.3點或0.62%，收35484.97點；那指跌22.95點或0.16%，收14765.14點；標普500漲10.95點，或0.25%收4447.7點。美東11日交易時，道瓊最高漲至35501.16點，標普500漲至4449.44點，均創盤中歷史新高。不過，尖牙FAANG科技族群大多走低，拖累那指因而收跌。

美東時間11日，美國7月消費者價格指數（CPI）出爐，年增5.4%，高於市場預期的5.3%。不過，月增僅0.5%，漲幅創2月以來最低。至於剔除能源與食品產品的7月CPI，月增幅為0.3%，低於預估值0.4%。與2020年同期相比，核心CPI則漲4.3%。從核心CPI了解，通脹壓力溫和，也表示經濟可望強勁成長。

外界視為與通膨連動性高的美國二手車市，6月曾飆升逾10%，但7月僅小漲0.2%，也可視為通貨膨脹漸漸不再是種壓力。

面對供應吃緊與需求激增，隨著成本壓力增加，可看得出來企業正在漲價釋壓。但上游原物料短缺、航運塞港缺櫃，以及人力市場失衡等不同問題，未來幾個月都是股市能不能續漲原因。

另外，達拉斯聯儲行長受訪表示，美國聯準會應從10月份開始，就要縮減債券購買計劃，消息一傳到債市後，美國10年期公債殖利率就因此下降。

美東時間10日，美國參議院以壓倒性多數通過1兆美元基建案，該計劃包括拜登優先倡議的優化道路與橋梁建設、環保與網路設施等。下一步，參院通過的法案，將提交眾院表決。不過，眾院民主黨進步派議員恐成阻礙，因堅持參院要先通過針對貧窮、醫療保健、氣候變遷等議題的3.5兆美元預算法案。

AvaTrade認為，目前參院已通過的這個1兆美元基建案，眾院雖有不同聲音，但對市場來說足以堪稱是個好消息。Payne資本管理也表示，基建計畫就是一種額外支出，就像景氣刺激措施一樣，對美國經濟復甦都有正面效果。

事實上，美國商業活動持續增加，近期來說，對景氣成長相關族群與價值性股票而言，都是利多消息。

個股方面，美國銀行表示，莫德納的股價，未來可能會大幅下修，因這家新冠疫苗藥商的市值已經暴增近2000億美元，從基本面來看是不合常理的。

花旗銀行將AI(人工智慧)借貸平台Upstart的目標價，從120美元上調至205美元。

美國西南航空公佈的財測低於預期，預計第三季營收可能會減15到20%，也就是從49億美元下滑至45至48億美元附近。同時，將來乘客載運量，也僅是疫前2019的8成左右。