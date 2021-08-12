大同(2371)Q2轉虧為盈！大同總經理何春盛自6月21日上任後，在第2季交出獲利成績單。大同H1營收為139.77億元，比去年同期167.39億元減少16.5%，主要是少了尚志資產賣的大同莊園建案挹注，但整體毛利率24.69%，費用也大幅減降，本業上半年賺4.07億元，年增2.2倍。本業順利終結4個季度虧損，除轉虧為盈，也彌補首季虧損，使大同半年報稅後純益5.26億元，比去年同期大幅成長3倍，EPS0.23元。

大同指出，業外仍需認列中華映管公司損失，但損失已有收斂，在新經營團隊的努力下，其他轉投資公司營運也逐漸改善，營收與毛利均有成長。考量集團未來佈局，大同董事會通過對子公司尚新、挺新能源分別現金增資3.6及3.7億元，並於董事會通過後一年內，增加對子公司精英(2331)電腦持股，交易總金額不超過10億元內。

大同表示，未來與精英在國內外業務將合作，積極發展AIoT解決方案、智慧交通、智慧醫療及代工等業務，為加速雙方未來在推動重大業務合作及決策，大同已取得精英3席董事席次，以策略投資考量，決定適度提高對精英持股，以擴大集團綜效。

此外，為提升大同的國際化，大同成立國際行銷處，聯合各事業部將產品外銷國際。大同行銷國際的產品將包括大同智慧電表，大同馬達，大同變壓器等。

相較於大同上半年轉虧為盈，精英H1仍是虧損，稅後虧損1.25億元，EPS為-0.22元。