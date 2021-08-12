三總醫師詐領勞保費 判囚5年10月還須賠償 08:432021/08/12 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 本報資料照片 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 三軍總醫院神經科部周邊神經科主任醫師林俊杰涉勾結勞保黃牛，偽造失能診斷書，詐領勞保費1900萬元，刑事部分他遭判刑5年10月、尚未確定，勞動部勞工保險局提告索討林男利用3名民眾詐得的保費，台灣高等法院判決林男須賠償27萬多元定讞。 林男從2012年到2016年止共87次，與張姓男子合作，由張男陪同被保險人前往三軍總醫院林的診間，之後被保險人無須於每次門診親自前往，係由張收取健保卡後代為前往三軍總醫院，委由林俊杰的助理連續、大量刷健保卡。 降級限制多 服務業成本增業績慘 陸港觀盤－短期通膨壓力 投資眼光可放遠 #詐領勞保 #5年 #10月 #須賠償 #三軍總醫院 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 電線老舊走火＋木材隔間 不定時炸彈 04:102021/08/12 社會新聞 台北＋4 遠百又中鏢 信義店今停業 04:102021/08/12 地方新聞 誆賣碳權 坑百人詐1.6億 04:102021/08/12 社會新聞 礦石稅卡關 花縣府盼議會同意審查 04:102021/08/12 地方新聞 全球第一 義大3學院通過AACSB認證 04:102021/08/12 地方新聞 美國線海運 運價再漲千美元 04:102021/08/12 財經要聞 疫情、政策影響 房市稅收兩樣情 04:102021/08/12 財經要聞 東元父子爭 子公司併購戰白熱化 04:102021/08/12 財經焦點 7月信貸、社融慘澹 陸經濟有壓 04:102021/08/12 全球財經 美兒童確診數 1周激增9萬 04:102021/08/12 話題觀察 趙正平自曝結束6年婚喊話把妻追回來 04:102021/08/12 娛樂新聞 社會熱門新聞 駕駛沒打方向燈吃2張罰單 興訟辯：沒車是要打給鬼看 - 社會 新莊垃圾車驚見死亡女嬰 身上仍連著胎盤 - 社會 遭父性侵次數多到記不得 狼父重判16年 - 社會 破門抓姦尷尬了 床上裸小王竟是警察 - 社會 男啪啪13歲少女恐關10年 法官見她穿「馬甲衣」立判無罪 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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