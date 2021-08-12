三軍總醫院神經科部周邊神經科主任醫師林俊杰涉勾結勞保黃牛，偽造失能診斷書，詐領勞保費1900萬元，刑事部分他遭判刑5年10月、尚未確定，勞動部勞工保險局提告索討林男利用3名民眾詐得的保費，台灣高等法院判決林男須賠償27萬多元定讞。

林男從2012年到2016年止共87次，與張姓男子合作，由張男陪同被保險人前往三軍總醫院林的診間，之後被保險人無須於每次門診親自前往，係由張收取健保卡後代為前往三軍總醫院，委由林俊杰的助理連續、大量刷健保卡。