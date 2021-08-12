高雄連日豪雨沖毀桃源區明霸克露橋，復興、拉芙蘭、梅山等3里形同孤島，桃源區民代表謝宜真11日下午到部落關心居民，因水流湍急，橫越玉穗溪時不慎遭沖走至今下落不明。立委伍麗華祈禱謝宜真能度過難關，並悲痛呼喚「妳要回來！」

伍麗華昨日深夜在臉書談及謝宜真，表示兩人個性一樣，都迫不及待前往探視自己部落的族人。回憶一個月前，在一個喪禮中兩人初次見面的景況，伍麗華說，謝宜真要她「順道」看看對謝的部落造成衝擊威脅的東莊溪、玉穗溪、荖濃溪，她看得出謝的急切，於是答應儘快安排，並於8月6日辦公室通知會勘，「妳每天都打電話給我，我聽得出妳的興奮。」

只是8月5日已宣布桃源區停班停課，伍麗華透過電話告知謝宜真會勘延期，謝宜真則不斷試著說服伍麗華「這個時候來，你們才會知道我們真的很危險！」伍麗華只能先安撫，並將會勘改至8月9日，謝宜真也不斷提醒伍麗華一定要到。伍麗華提起當時情況，說「我感受得到妳的失望。」而原定6日會勘當天，伍麗華與謝宜真互加Line，也讓謝宜真終於開心起來。

謝宜真告知桃源區災情。（圖／摘自伍麗華臉書）

8月7日謝宜真傳了「明霸克露斷橋」的影片給伍麗華，表示很怕、手一直發抖，也再次提醒伍麗華「星期一（9日）一定要來喔！」伍麗華表示，9日謝宜真看到他們風雨中前來很高興，但也看到謝宜真的另一面，她看到區長、議員、整個代表會，團結出席一同關心這位唯一女性代表關切的案子，這讓她非常感動，也看到了謝宜真的好人緣。

昨日晚間收到謝宜真被沖走、下落不明的消息，伍麗華第一個念頭是「即刻打電話！」但怎麼撥打都是通話中，還一度想說怎麼會鬧出這個烏龍消息？過10幾分鐘再打電話已沒有回應，便開始懷疑。伍麗華嘆，「果然是妳的個性，原本妳希望放晴後帶我前進探望困在那邊的族人，妳是如此劍及履及，還是等不及。」

伍麗華分享謝宜真在Line給她的第一句話，在昨日謝宜真落水消息傳出後急尋對方。（圖／摘自伍麗華臉書）

伍麗華反覆看著謝宜真在Line給她的第一句話，「委員平安／很高興成為你的好姐妹／不要嫌棄我喔」，才發現當時並沒有回應這句話，反而像工具人一樣，詢問「這是哪裡？」

前幾天兩人見面，伍麗華表示，謝宜真還偷偷塞了自己種的金煌芒果給她，並稱要結拜姐妹。伍麗華在臉書回應，「好啊，我告訴妳，十分鐘後8/12是我的生日，既然是姐妹，希望妳可以讓我開心。」同時祈禱，願上帝讓謝宜真在黑夜中度過難關，幫自己慶生。