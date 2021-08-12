因豪雨造成農損、受災面積廣大，農委會12日指出，為使農民能儘速復耕，恢復農業生產，且勘查更有效益，並掌握救助時效，基層公所受理申請救助案件之勘查方式，將以抽樣20％以上的申請案件為之。

農委會依據各縣市降雨量、災損情形、各地區淹水情況及現場勘查結果， 11日依據救助辦法公告各地區免勘查損失率的作物品項，且當農民具有產銷履歷、投保農業保險、領有同品項農業天然災害現金救助有案、領有對地綠色環境給付計畫或經本會農糧政策資訊管理系統登記有案者者，得免現勘。

農委會進一步指出，多天連續降雨後又天氣放晴，對於農作物將產生延遲性受損。農委會會依據作物受損情形，公告現金救助及低利貸款，以協助農民復耕。同時請地方政府繼續查報災情隨時函報，農委會也將召開專家會議，滾動式公告嚴重受損農作物地區及品項勘查方式，使基層公所得依公告簡化勘查事宜。

農委會指出，對於這次受災的農漁民本會除提供現金救助外，有復耕、復建資金需求的農民，也提供農業天然災害低利貸款，除提供至2022年4月14日的天災低利貸款免息措施外，放貸機構也會加速審查，協助受災農共同度過難關。因應這次災損，農委會也啟動技術服務團，協助災後輔導工作，受災農友可洽請相關試驗改良場所暨相關單位詢問，由專家提供技術輔導，減少災害損失。