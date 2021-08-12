新莊垃圾車驚見死亡女嬰 身上仍連著胎盤 08:422021/08/12 中時 蔡雯如 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市新莊區今上午7時許有民眾通報指出，中港路上垃圾車驚見女嬰屍體。（蔡雯如翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市新莊區今上午7時許有民眾通報指出，中港路上垃圾車驚見女嬰屍體。（蔡雯如翻攝） 新北市新莊區今上午7時許有民眾通報指出，中港路上垃圾車驚見女嬰屍體，隨車人員驚見女嬰屍體嚇得報警處理。警方到場發現，女嬰屍體連著胎盤，疑為剛出生的嬰兒，目前正調閱監視器，追查棄嬰對象。 金山立體停車場 夜間上演光雕秀 百年廢棄城堡頻鬧鬼 他大膽過夜驚見恐怖人影 #女嬰 #驚見 #屍體 #中港路 #胎盤 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 福原愛無懼日網揚言拒看 工作排到年底復出成功 09:472021/08/12 娛樂 為種菜或養雞起爭執 狠男11刀殺死好友判重刑賠560萬 08:032021/08/11 社會 台中驚現天坑轎車卡洞口 建設局養工處：協助申請國賠 16:032021/08/11 生活 淡水河紅樹林旁驚見浮屍 腫脹難以辨認嚇壞民眾 11:452021/08/11 社會 品質看得見 松桐匯成屋銷售買氣夯 09:002021/08/12 房市新訊 火燒熱氣球 民航局調查後可復飛 04:102021/08/12 生活新聞 解凍雞肉竟引來不速之客 男湊近驚見蒼蠅悽慘下場 16:062021/08/11 搜奇 台中文心南路驚現「天坑」驚悚曝光 整車突遭吞一半 14:292021/08/11 社會 半夜不睡覺偷菜、把FB當日記發文！那些年的臉書10大懷舊回憶 09:252021/08/12 生活 父親到台中港後失蹤擔心不測 女兒急報案原來是烏龍一場 13:562021/08/11 社會 23 歲美女演員尾碕真花 近照小露性感讓網友超驚艷 09:162021/08/11 娛樂 社會熱門新聞 金門2機車對撞 警方調查疑有闖紅燈 - 社會 新莊垃圾車驚見死亡女嬰 身上仍連著胎盤 - 社會 駕駛沒打方向燈吃2張罰單 興訟辯：沒車是要打給鬼看 - 社會 18歲少年「借變偷」 慘遭私刑腦漿溢出爆頭亡 - 社會 美籍外師丟背包心急如焚 女警撂流利英文助尋回 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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