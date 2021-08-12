新北市新莊區今上午7時許有民眾通報指出，中港路上垃圾車驚見女嬰屍體。（蔡雯如翻攝）
新北市新莊區今上午7時許有民眾通報指出，中港路上垃圾車驚見女嬰屍體。（蔡雯如翻攝）

新北市新莊區今上午7時許有民眾通報指出，中港路上垃圾車驚見女嬰屍體，隨車人員驚見女嬰屍體嚇得報警處理。警方到場發現，女嬰屍體連著胎盤，疑為剛出生的嬰兒，目前正調閱監視器，追查棄嬰對象。

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