中共廣東紀委監委12日消息，2021年5月21日至6月19日，廣東省廣州市發生Delta境外輸入關聯本土疫情，波及佛山等市。堅持嚴的主基調，失責必問、問責必嚴。在查清事實、厘清責任的基礎上，對廣州市常務副市長陳志英以下，20名領導幹部嚴肅問責，其中廣州市衛健委主任黃光烈、廣州市荔灣區委書記陳小華、副書記兼區長畢銳明免職最重。

消息稱，廣州經有效遏制住疫情，在疫情發生和處置過程中，暴露出廣州市常態化疫情防控工作存在薄弱環節，一些中共黨員領導幹部存在履職不力、失職失責的問題。經省委批准，廣東省紀委監委、廣州市紀委監委疫情防控問責聯合調查組進行深入調查。堅持依規依紀依法，實事求是、科學精准；堅持黨政同責，突出對黨政領導幹部特別是一把手的問責；

陳志英，廣州市委常委、常務副市長，給予誡勉處理。

黎明，廣州市人民政府黨組成員、副市長，給予黨內警告、政務記過處分。

黃光烈，廣州市衛生健康委員會黨組書記、主任，給予黨內嚴重警告、政務記大過處分，免職處理。

胡文魁，廣州市衛生健康委員會黨組成員、副主任，給予黨內嚴重警告、政務記大過處分。

夏海暉，廣州市衛生健康委員會醫政醫管處黨支部書記、處長，給予撤銷黨內職務、政務撤職處分，降為四級調研員。

李雙明，廣州市急救醫療指揮中心黨支部書記、主任，給予政務記過處分。

楊智聰，廣州市疾病預防控制中心主任，給予黨內嚴重警告、政務記大過處分。

洪謙，廣州市商務局黨組書記、局長，給予黨內警告、政務記過處分。

陳小華，廣州市荔灣區委書記，給予黨內嚴重警告、政務記大過處分，免職處理。

畢銳明，廣州市荔灣區委副書記、區長，給予黨內嚴重警告、政務記大過處分，免職處理。

林雋，廣州市荔灣區委常委、常務副區長，給予撤銷黨內職務、政務撤職處分，降為二級調研員。

余方海，廣州市荔灣區委常委、區紀委書記、區監委主任，給予黨內警告處分，調離紀檢監察系統。

顧偉星，廣州市荔灣區人民政府黨組成員、副區長，給予黨內警告、政務記過處分。

顧湘，廣州市荔灣區衛生健康局黨組書記、局長、一級調研員，給予撤銷黨內職務、政務撤職處分，降為四級調研員。

王增光，荔灣區白鶴洞街道黨工委書記，給予撤銷黨內職務、政務撤職處分，降為四級調研員。

陳志峰，荔灣區白鶴洞街道黨工委副書記、辦事處主任，給予撤銷黨內職務、政務撤職處分，降為四級調研員。

蔡順水，荔灣區白鶴洞街道黨工委副書記，給予黨內嚴重警告、政務記大過處分，免職處理。

李浩，荔灣區白鶴洞街道黨工委委員、辦事處副主任、二級調研員，給予黨內嚴重警告、政務記大過處分。

鄒劍曾，荔灣中心醫院黨委書記，給予留黨察看一年、政務撤職處分，專業技術崗位等級降低兩級。

吳煒戎，荔灣中心醫院黨委副書記、院長，給予留黨察看一年、政務撤職處分，專業技術崗位等級降低兩級。