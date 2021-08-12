美國6月捐贈台灣250萬劑莫德納疫苗，當時曾來台帶來這個好消息的美國民主黨籍參議員達克沃絲（Tammy Duckworth），8月10日接受華府智庫訪問時透露，美國將會贈送台灣400萬劑疫苗，讓陷入疫苗荒的國人再度振奮。不過資深媒體人周玉蔻卻表示，經過多方查證後，「400萬劑應為口誤」。

周玉蔻今（12）日於廣播節目中指出，達克沃絲接受華府智庫《戰略與國際研究中心》訪問時曾說道，「台灣是世界上唯一被大陸封鎖，無法獲取新冠肺炎疫苗的國家」，因此要贈予台灣400萬劑疫苗。

周玉蔻接著說，於今年6月6日時，達克沃絲來到台灣宣布贈台75萬劑疫苗，但到了6月20日美國送來的疫苗卻是75萬劑的3倍多，為250萬劑，今早又再傳出要贈台400萬劑疫苗，「到底是不是400萬劑呢？」

周玉蔻表示，經過仔細查證後，證實400萬劑為口誤，應該就是當初的250萬劑，並表示稍後中央流行疫情指揮中心將為此宣布、澄清。她說，在意苗短缺的情況下，250萬劑與400萬劑是有差別的，由於莫德納目前是缺貨、供貨不足的狀態，因此只有當初的250萬劑。

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