北戴河休假如何遙控中南海運轉？。圖為2017年10月31日，習近平帶領其他中共中央政治局常委重溫入黨誓詞。（共產黨員網）

今年7月31日以來，已逾10天不見最高領導人習近平等中共中央政治局七常委公開行程，北戴河休假料已過半，但這並不表示，中南海缺席這一輪新冠Delta變異株病毒疫情等突發狀況決策運作。

各種蛛絲馬跡，自7月20日南京祿口國際機場出現Delta破口後肆虐17省市；同時河南多地暴大雨成災，正在北戴河休假的中共最高領導層，也接連部署多項動作，遙控指揮。

多維新聞報導，主管教科文衛的大陸副總理孫春蘭公開行程，7月29日至8月1日，在南京處理祿口機場疫情；4日在北京主持大陸全國疫情防控工作電視電話會、再到河南鄭州市第六人民醫院處理院內感染；6日又趕抵新鄉部署汛後疫情防控。7月31日，中南海派國家防汛抗旱指揮部總指揮、國務委員王勇奔赴河北部署防汛；又於8月1日至3日視察河南汛情。顯然沒在北戴河休假，但除了他們馬不停蹄，習近平在內多名高層，也在應對這次疫情擴散，下發了批示。

比如，四川省委書記彭清華，4日召開省委應對新冠肺炎疫情工作領導小組會議，透露各地一把手8月初召開高級會議，依據是「針對近期南京等地出現的疫情擴散，習近平總書記作出重要指示、提出明確要求。李克強總理和王滬寧、孫春蘭等中央領導同志提出具體要求，國務院聯防聯控機制電視電話會議作出具體部署」。

以上只有孫春蘭的「具體要求」和聯防聯控會議的「具體部署」見諸報端，8月以來，都不見習近平、李克強、王滬寧對祿口機場疫情公開表態。咸信最高領導層應對7·20河南水災、南京疫情究責，也是循此模式「遙控指揮」。

此期間，為回應外界質疑302人死50人失蹤的河南水災，中南海特別派出由應急管理部牽頭組成的調查組，「對存在失職瀆職的行為依法依規予以問責追責」。由於涉及省部級地方大員責任認定，不是最高領導層，恐怕難以迅速推動。果然新華社報導，這一動作是「為了落實習近平關於防汛救災的指示和李克強等領導的批示要求」。

這表明，北戴河休假期間，即使孫春蘭、王勇「坐鎮」前線，但應急決策大權，仍必須由習近平等最高領導層「遙控」。至於江蘇、河南等災區問責似乎滯後於人們期待，抑或事緩則圓，大概也跟北戴河休假有關。