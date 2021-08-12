歸仁警分局查獲有人拆屋後，將大量廢棄物倒往農地。（警方提供／曹婷婷台南傳真）

農地屢傳遭傾倒廢棄物，台南市警察局刑事警察大隊日前偵破非法環保犯罪集團後，歸仁分局接續槓上開花，偵破林嫌等3人傾倒廢棄物。

歸仁警分局8月初接獲檢舉，指關廟區新園段農地有人傾倒廢棄物，經多日跟監蒐證，11日上午10時通知環保局人員到場協同稽查，當場發現王姓大貨車駕駛正在傾倒廢棄磚塊、一旁林姓工人則協助整理堆置廢棄物，歸仁分局將該2人依廢棄物清理法現行犯逮捕、查扣現場大貨車1輛、怪手1輛。

警方通知案主林嫌到場，林嫌疑似透過承包歸仁區老舊房屋拆除工作，並雇請林、王等2名工人將拆除廢棄磚塊，以大貨車運送至關廟區農地傾倒、堆置，全案調查後依違反廢棄清理法移送台南地檢署偵辦。

歸仁分局長洪頂力呼籲，傾倒建築廢棄物、廢五金下腳料等物品，將汙染土地、影響環境、禍延子孫，相關業者、業主切勿貪圖私利、鋌而走險，違反廢棄物清理法將面臨1年以上、5年以下有期徒刑、同時併科罰金1500萬元以下罰金。