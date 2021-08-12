截至8月10日，新華社還沒出現「中共中央北戴河（休假）辦公」期間專屬、發自「北京北戴河電」的電文；中共政治局委員、中組部部長陳希「看望慰問休假專家」的消息，也未見披露。尤其是後者，作為中南海集體北戴河休假的「明證」，陳希看望北戴河休假專家，本來就是標準動作。

中共十八大以前，「受總書記委託看望慰問北戴河休假專家」向來是主管意識形態的中央政治局常委的「責任」。像是曾慶紅、習近平、2013到2017年的劉雲山，都受託看望過專家。

中共十九大以後，主管意識形態的政治局常委王滬寧，例外地沒有兼任中央黨校校長一職，改由中央組織部長陳希兼任，2018年北戴河休假期間，代表總書記看望專家的責任，便改由陳希承擔了。

公開資料顯示，2018年8月4日，陳希受託與副總理胡春華一同，看望62名北戴河休假專家。2019年8月3日，也是陳希受託，不過換了一名副總理孫春蘭，一起看望58名北戴河休假專家代表。

這次陳希看望專家的消息，像去年一樣遲未見披露，是否，這次北戴河的確「無會」呢？

多維新聞報導分析，恐怕言之尚早。

首先，自從7月30日中共最高領導層舉行中央政治局會議並進行第22次中央政治局集體學習後，習近平等七常委已逾一周沒有露面——但習近平新聞仍幾乎每天占據央視新聞聯播頭條，不過這些「活動」不需要親自出面，比如發電致信、下達指示等。

此外，除主政地方的6名中央政治局委員沒有參與休假並且就地部署新冠疫情外，在京其他中央政治局委員如中辦主任丁薛祥、副國級領導人等，僅七旬副總理孫春蘭一人，南北奔波江蘇南京、河南鄭州、新鄉抗疫防澇。

需要注意的是，2020年疫情肆虐，在如此特殊情況下，中共最高領導層仍然「消失」了大約兩周時間，料必然是照常休假了。但是，當年官方並未披露陳希看望專家的消息——當然，也存在中共未組織專家休假的可能，但是，若是陳希仍然有「補救」辦法，比如致信、電話慰問，組織小範圍休假等。

據報導，一種可能是，中共領導層看望北戴河休假專家，已非必須公開報導的「保留劇目」。當然，這些枝節問題無改中共與高級知識分子之間的聯繫、態度與政策變化。