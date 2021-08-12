2020東京奧運羽球男子雙打7月31日我國選手「麟洋配」拿下1面金牌。（資料照/季志翔攝）

台灣代表團在東京奧運拿下2金、4銀、6銅佳績，立法院長游錫堃10日在臉書指出，如果以「獎牌人口比」來比較，台灣的成果更驚人。不過，台北市議員王鴻薇昨(11日)說，國手創佳績是該開心，但這樣的算法大有問題，「游錫堃這樣的精神勝利法、大內宣，真的沒必要，丟臉丟到全世界。」

游錫堃10日臉書貼文提到，如果以「獎牌人口比」來比較，台灣人口2357萬，獎牌12面，「獎牌人口比」是「1：196萬」；大陸人口14億1178萬，獎牌88面，「獎牌人口比」是「1：1604萬」，請大家幫我算一下，台灣大勝大陸8倍，「會不會是我算錯？」

對此，王鴻薇昨在臉書寫下，「大內宣又一力作」，這次奧運國手取得非常好的成績，大家都感到驕傲，不過府院上下急著蹭熱度沾光，現在就連游錫堃也加入大內宣的行列。她認為，這樣的精神勝利，真的有意義嗎？奧運賽事，根本就沒有照國家人口比例來參賽，這樣的算法大有問題，且真要這樣說的話，義大利的小國「聖馬利諾」，人口數33931，獲得1銀2銅，是不是成為本屆奧運的第一名了？

因此王鴻薇認為，國手創佳績是該開心，真要比較的話，也該學學人家是如何培養選手、國家是如何給資源，這樣的精神勝利法、大內宣，真的沒必要，丟臉丟到全世界。

關於外界的爭論，游錫堃之前貼文曾回應，「謝謝大家的留言，是批評也好、是支持也一樣，我都非常感謝！『人口奬牌比』不是我獨創，它雖非奧運會官方計算標準，但體育界常私下計算，用於自我評估。」他也提到，台灣駐法代表處在10日下午發文，也以「獎牌人口比」說明。