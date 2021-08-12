【愛傳媒滾動力頻道專欄】常在IG活動的滾粉或許早已對「規矩-Rule Tattoo」充滿幾何變化、動物形體和曼陀羅彩繪的刺青特色留下記憶點，當有機會親身拜訪這家刺青名店時，更會對規矩主理人（盧死貓）如品牌名一般鮮明的個性留下深刻印象。

16歲前盧死貓對自己的人生就有了規劃，不隨手足一同走進精英私校的她，很早就決定投入技術導向的高職體系，除了校內的美術課程，更將校外畫室當作日夜投入的練習場，潛心將構圖和素描底子練到純熟到位。

大學時期盧死貓偶然發現坊間的刺青師無法滿足她客製化的需求，興起將自己的美感專業結合刺青領域的發想，當起心動念，盧死貓決定瞞著父母跳進這在當時仍被外界定義為「次文化」的產業。

強烈的個人特色除了展現在作品中，也隨著她的堅持訂下保障客我雙方的原則：太年輕的客人她不碰、想為愛情留下紀錄的情侶她不接、手腕以下的皮膚區塊不建議。談起為刺青所做的功課，盧死貓也認為在刺下相伴皮膚長達近50年的印記前，客人應該深刻的研究，確認喜愛設計師的作品風格再談「合作」；在落「針」前，她也會透過反覆的討論確認客人對於圖騰的想像和決心，這個環節對她來說，往往是整個流程中，最費心思的部分。

看似嚴厲的規則非但沒有嚇退客戶，反而讓她在業界闖出名聲，現在的她除了工作室，也常現身國際紋身藝術展，透過比賽和觀摩不斷與其他刺青藝術家交流切磋，對盧死貓來說刺青師的本質猶如工匠，想要獲得提升，唯有「練習」二字，這股原被歸類在「次文化」的技藝，也早已在盧死貓新的刺青詮釋裡走出不同的層次。

作者為影片創作頻道

照片來源：滾動力頻道截圖。

●更多文章見作者臉書，經授權刊載。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。