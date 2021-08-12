年度中共中央高層北戴河避暑休假已近尾聲，中共總書記習近平等高層一如既往，即將恢復公開亮相。至於在北戴河期間開會與否，外界無從得知。

香港《明報》日前分析，從部分央官和地方大員10多天行程看，召開中委一級會議或中共中央政治局全體會議可能性很小，最大可能是政治局七常委的碰頭會。

這次北戴河假期，大陸社會兩大焦點：一是東京奧運，一是新冠肺炎Delta變異株疫情。

東奧中國選手獲38金，和境外奧運最佳成績——倫敦奧運相當，圓滿過關，之前為人詬病的中國體育總局局長苟仲文，也獲好評。

新冠Delta是繼去年初武漢封城、今年廣州首見以來，最大疫情，南京祿口機場與鄭州六院兩大爆發點，禍延至少17省市。延伸而來的是大陸追求個案「清零」的爭議，有權威專家擔心與外部世界隔絕太久，形成內外免疫落差，呼籲學習英美「與病毒共存」，適時開放國門；但官方似不為所動，曾協助吳儀抗擊SARS的衛生部前部長高強近日撰文，稱「與病毒共存」絕不可行。

這個暑假，中共中央政治局委員，當屬主管教科文衛副總理孫春蘭最忙；地方6大員以明年辦冬奧的北京書記蔡奇最緊張，大陸全國視訊會議翌日便召開防控會議，落區檢查，7日再開會部署。北京現已暫停所有會議展覽，原定9月初開幕的中國服貿交易會能否如期舉行，也成問題。

北京門戶天津是大陸奧運選手回國後隔離地。天津書記李鴻忠6日特別到京津城際列車武清站，檢查疫情防控工作，呼籲築牢首都防疫的「護城河」。

廣東省委書記李希、重慶市委書記陳敏爾、新疆自治區委書記陳全國從2日至5日，都在駐地公開現身，不是部署疫情防控、就是學習習近平安全防災相關指示。只有上海市委書記李強未見公開活動。

報導分析，現在政治局會議需時很短，每月例會通常只開半天，另外半天是集體學習。即使5年一次黨代會，也約只一周。當前高層會議前，議題多已磋商勾兌妥當，開會行禮如儀，時間自然大減。

多維新聞以「悄無聲息的北戴河有何玄機」為題分析，作為「夏都」，北戴河曾誕生過許多重大決策。尤其在每5年一次的中共全國代表大會前夕，經常醞釀重大人事布局、討論大會政治報告。雖然2003年胡錦濤a取消北戴河暑期集中辦公制度，中共十八大以來，官方也有意淡化北戴河政治色彩，現任和退休領導人暑期到北戴河休養慣例，仍延續到今天。

普遍認為，北戴河集中避暑和休假，即便不召開正式會議，彼此之間的非正式溝通和務虛討論中，相信也少不了就國家大政方針、重要人事任命等交換看法。在中共內部，這種務虛溝通，可以協調立場、彼此交底和溝通看法，進而避免正式會議出現影響團結的分歧。