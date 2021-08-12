【愛傳媒黃珊珊專欄】三個月的疫情期間，其實我們有很多神隊友！

前些時候，大家都待在家不敢外出，台北的路上出現非常難得的冷清，每天早上前往市府的路上，都能感受到疫情帶來的肅穆。但還是有一群默默無名的勇士，穿梭在大街小巷，守護市民，他們就是「台灣大車隊」。

大家熟悉的小黃和運將們，在市府團隊最需要幫忙的時候，他們二話不說，先後成立防疫計程車與專責計程車隊，載送有需要的民眾往返醫院、防疫旅館及住家，全程謹守清消措施，保護運將和每一位乘客的安全。

另外，我們也開放讓車隊可以載送貨物，協助外送餐飲及食材到不便出門的民眾家中，達到民眾、產業、政府三贏的效果。

計程車司機是防疫期間非常重要的移動戰力，謝謝你們！

作者為台北市副市長

照片來源：作者臉書截圖。

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