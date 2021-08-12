美國勞工部周三公布7月通膨數據，年增率5.4%仍處在高檔，但月增率下降至0.5%，遠低於6月的0.9%，顯示通貨膨脹問題已有趨緩跡象，激勵美股道瓊與標普500指數再創新高，儘管如此，還是有專家警告，看到通膨數據下降，別高興太早，通膨存在的時間比想像長。

綜合外媒報導，資產管理公司Leuthold Weeden首席投資策略分析師Jim Paulsen表示，「根據我們觀察到的現象，通貨膨脹雖然是暫時性的，但絕對會比市場與聯準會預期的還要長久，這也是導致股市未來可能出現回檔的主要原因，真的別高興太早。」

此外，Jim Paulsen認為，當前的經濟政策看似美好卻有漏洞，「一年前，許多企業因疫情陷入蕭條，隨即透過寬鬆貨幣政策讓他們恢復繁榮，但事實上，很多企業無法跟上這樣的腳步，無法應付強力反彈的需求，最終只有等到供應恢復正常，我們才能真正擺脫通膨危機。」

7月份通膨年增率5.4%與6月相同，但月增幅從0.9%下降至0.5%，扣除價格波動較大的能源與食品項目的核心通膨，年增率4.3%低於6月的4.5%，同時月增幅也從0.9%下修至0.3%，整體數據出現趨緩訊號。

通膨數據降溫，激勵美股道瓊與標普500指數再創新高，分別收在35484.97點與4447.70點，對此，投資理財集團E*TRADE策略常務董事Mike Loewengart則說：「月增幅比先前趨緩，這讓通膨是暫時的論調獲得支持，因此，雖然數據仍在高檔，但很多投資人願意投入到股市中。」