往年此時，正值中國高層聚集北戴河開會的季節。但是據港媒報導，事實上，從中共前總書記胡錦濤執政後，北京領導人已不到北戴河開會，今天的北戴河只是休假的地方，沒有會議；外界迄今所說的「北戴河會議」，只是「憑空炒作」。

不過，據本報記者日前親自走訪北戴河，要下高速公路的匝道嚴格交管，必須有通行證，交警才會放行，側面證實了目前的北戴河不是一般的避暑勝地，而是正在接待黨內大老和貴賓前往渡假，生人勿近。

如果此說為真，這一炒作也繪聲繪影的「炒」了十來年。也有觀察指，中國黨政高層會議保密嚴格，會議的時間、地點、討論內容都由官方嚴控，如果官媒新華社沒有報導，外界無從知曉真正內容，況且新華社發出的通稿從來都是表面文章，毫無內幕可言。

《星島日報》日前刊登分析文章稱，在已故領導人毛澤東時代，北戴河確實是「夏都」，黨內大老作出「炮打金門」等重大決策，鄧小平和江澤民時代也會在北戴河召開會議。

但胡錦濤執政後，2003年已宣佈中央五大班子不到北戴河辦公，現任總書記習近平上台後，更弱化了北戴河的政治功能。

以往每年每逢七、八月暑假期間，各界都會緊盯大陸官媒新華社、央視等新聞，從哪一天開始沒有報導中央領導人的公開活動？中間中斷了多少天？從哪一天開始恢復？從而推斷在這段時間內，中共領導人聚集北戴河開會。

至於「開會」的內容，則視乎當年中共政壇有何大事，各方進行「作文比賽」。例如：中共黨媒《求是》雜誌8月1日發表了習近平文章，要求確保黨指揮槍，確保軍隊絕對忠誠，確保全軍在任何時候任何情況下都聽從黨中央、中央軍委指揮。因此有評論員分析，習近平借「八一」講話重申黨指揮槍，很大程度是要在北戴河會議前夕穩住局面。

也有評論員認為，今年的北戴河會議毫無疑問要討論二十大的人事安排。一般共產黨的高層人事要提前一年討論，然後在最後一年通過層層選舉落實。因涉及明年中共二十大權力重組，中共高層和政治大老將聚集北戴河，進行一場激烈的閉門對決。

《星島日報》文章稱，北戴河迄今只保留了傳統的療養制度，北京中央領導人和黨內元老可享有這種待遇，中央組織部也會安排一些學者專家到北戴河休假。因此，中共河北省委書記王東峰七月底率領多人前往秦皇島調研，還專門去了北戴河，也是為了各領導們到北戴河度假做好安保工作。

文章直指，上月底，中共中央政治局已經召開會議，為中國國內外政經大事定調，要議的已經議了，北戴河根本「無會」要開。