「三中交易案」在10日進行辯結，前總統馬英九遭北檢以《證券交易法》非常規交易等罪嫌起訴，馬英九反酸這根本就是「非常規起訴」；而台北市議員羅智強也表示，北檢這種不顧一切追殺馬英九的行為根本就只是急於向「蔡皇」表功求官，「欲加之罪何患無辭」的本事也是令人佩服！

羅智強今(12)日在臉書發文表示，北檢在這整個案子中最好笑的兩個指控，分別是「要求馬英九的犯罪所得」，以及「馬英九與律師串供」；羅智強直言，馬英九在三中案裡面，「犯罪所得」是零，而這點北檢也清清楚楚，但他們卻依舊提出這種莫須有的指控，根本就是在故意誤導民眾，形塑馬英九手腳不乾淨的觀感。

另外，「與律師串供」的說法更是滑天下之大稽，羅智強痛批，照北檢這個邏輯，中華民國法律根本該禁止人民請律師啊！狠酸提出這點的人法律系真的有畢業嗎？

針對北檢的指控，馬英九也在庭中洋洋灑灑提出9大點強調自己的清白；羅智強表示，「明朝有東廠、蔡皇有北檢」，儘管馬英九說得義正嚴詞、再有道理，面對北檢東廠的「欲加之罪」也是有理說不清。