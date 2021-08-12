今年三星看準了摺疊智慧型手機成長的趨勢，不再推出Galaxy Note系列，反之主攻摺疊手機推出全新的Galaxy Z Fold3 5G及Galaxy Z Flip3 5G，不過不少Galaxy Note系列的愛用者，都是因著方便的S Pen而入手，為了照顧消費者的需求，三星也同步推出了S Pen Pro及S Pen Fold專用版，讓使用者能夠同時以摺疊的大螢幕，配上直覺式的S Pen手寫功能作使用。

三星同步推出了S Pen Pro及S Pen Fold專用版，讓使用者能夠同時以摺疊的大螢幕，配上直覺式的S Pen手寫功能作使用。（翻攝直播畫面）

全新的S Pen Pro針對不少機種而推出，其可支援Galaxy Z Fold3 5G、S21 Ultra、Note20系列、Note10系列、Tab S7系列、Tab S6系列的One UI 3.1以上裝置機種，擁有藍牙連線功能，像以往相當受歡迎的遠端遙控等功能兼備以外，更能快速轉換於跨裝置上使用，像在疫情當中常需要進行的視訊會議，就能邊視訊，邊以S Pen作筆記，而且因其可直接以手寫字也能作搜尋，就算是學外語時不會打字，也能手寫作辨識，打完字時作修正也更方便直接。

三星同步推出了全新的S Pen Pro及S Pen Fold專用版，消費者可根據個人需求而加購。（翻攝直播畫面）

至於專為Galaxy Z Fold3 5G而生的S Pen Fold專用版，則不支援藍牙連線功能，但能夠與Galaxy Z Fold3 5G完美配合，因手機上有螢幕分工等功能，即可作如利用S Pen邊寫筆記，邊作行事曆分配等功能，更有搭配特別的保護殼收起S Pen，購買Galaxy Z Fold3 5G的消費者則可自行決定選購，以滿足使用者個人的需求。