特力(2908)公布上半年財報，稅後盈餘為4.72億元，每股盈餘為0.95元，累計前7月合併營收為254.08億元，年成長8.64%，歐美各國將進入到消費購物旺季，下半年貿易出貨成長力道可望持續延續，台灣零售適逢年底傢俱汰換需求旺季，可望維持業績成長力道。

由於零售事業受台灣本土新冠肺炎疫情全國進入三級警戒衝擊，來客數下滑，特力第2季合併營收為102.2億元，年減4.28%，營業毛利為24.77億元，單季合併毛利率為24.26%，年減2.77個百分點，營業淨利率為2.3%，稅後盈餘為1.94億元，單季每股盈餘為0.39元；累計上半年合併營收為217.91億元，年成長9.57%，營業毛利為54.11億元，年成長1.06%，合併毛利率為24.83%，年減2.09個分點，稅後盈餘為4.71億元，年成長24.93%，每股盈餘為0.95元。

就兩大業務來看，特力貿易事業今年上半年營收為127億元，受惠於歐美需求持續強勁，帶動貿易出貨量持續向上攀升，較去年同期成長16.4%；台灣零售2021年上半年營收為81.2億元，受到本土疫情爆發，進入三級警戒的影響，實體門市之消費動能減少，造成營收下滑，較去年同期減少。

特力集團7月合併營收為36.2億元，與去年同期營業收入增加5.8%，其中7月貿易營收為22.3億元，占整體營收比重62%；零售營收為13.4億元，占整體營收比重37%。

就兩大事業來看，貿易事業體7月合併營收為22.3億元，營收較去年同月成長11.4%，累計7月合併營收149.3億元，較去年同期成長15.6%，單月及累計營收雙雙成長，顯示特力貿易出貨成長動能依舊穩健，客戶拉貨力道依舊強勁，並未受新冠肺炎疫情再起之影響。特力貿易將持續發揮全球採購策略的關鍵優勢，以因應接下來歐美國家的零售銷售旺季。

台灣零售事業7月合併收為13.4億元，因本土疫情持續嚴峻，三級警戒持續延長，在家自煮三餐不但成為許多民眾生活日常的趨勢下，餐廚品類需求高，單月零售收較去年同期增加0.9%；在未來疫情可能成為生活新常態的情況下，特力集團持續以家居產業價值鏈為思考中心默默耕耘，零售通路除了提供居家硬裝、軟裝商品線以亦以貼近客戶生活的情境，持續豐富一條龍的服務內容，全面滿足顧客需求。

展望未來，特力表示，隨著歐美各國將進入到消費購物旺季，催動歐美零售商的備貨力道而疫情復燃，對防疫物資的需求將大幅增加，下半年貿易出貨成長力道可望持續延續，面對接下來出貨旺季，特力貿易將運用自身彈性的供應鏈網絡，同時也隨時觀注全球疫情發展情況以及時滿足海外客戶之強烈需求；在台灣零售方面，儘管新冠疫情讓外在市場充滿挑戰，特力仍持續加速擴大服務網，持續發展社區店，貼近客戶生活圈，有效解決社區住戶居家問題；隨著新冠疫情進入長期抗戰的階段，特力將持續遵守政府單位的各項防疫措施及規定，積極打造安心的購物環境，以因應國內下半年的週年慶及雙十一光棍節等活動，而消費者對居家用品存在剛性需求，適逢年底傢俱汰換需求旺季，可望維持台灣零售業績成長之力道。