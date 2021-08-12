據中國駐美國大使館網站消息，駐美國使館發言人就美方涉台言論發布「答記者問」。8月10日，美國國務院發言人普萊斯在推特上表示，美方支持立陶宛等歐洲盟友發展與台灣關係，對中國召回駐立陶宛大使並要求立政府召回駐華大使予以譴責。中國駐美國使館發言人怒斥，美方對此無權指手畫腳。

中國駐美國使館發言人表示，立陶宛政府允許台灣當局以「台灣」名義設立「代表處」，同台灣當局發展官方實質關係，公然違背中立兩國建交公報精神，嚴重損害中國主權和領土完整，嚴重違反國際社會公認的一個中國原則，中方作為主權國家，有權也應當做出正當合理的反應。

發言人表示，美方無權指手畫腳，也沒有資格說三道四。中方敦促美方切實遵守中美三個聯合公報，恪守一個中國原則，維護中美關係的政治基礎。

發言人表示，對於任何膽敢挑戰中國國家主權和領土完整的國家，14億多中國人民絕不答應。「台獨」是死路一條，任何支持「台獨」、分裂中國的圖謀也絕不會得逞。