三星昨（11日）舉行了8月的Galaxy UNPACKED 2021，一口氣推出了Galaxy Z Fold3 5G及Galaxy Z Flip3 5G兩大摺疊新機，主打防水、支援S Pen及更輕薄特色的特色，不僅均為IPX8的防水等級，為全球首款防水摺疊手機，在封面外層螢幕玻璃上也採用了Gorilla Glass Victus，比Glass 6強化提升50%以外，邊框也採耐用度強化了10%的Armor鋁合金，內頁螢幕則為New Protective Film保護膜，耐用度較前代也提升了80%。

三星全新的Galaxy Z Fold3 5G及Galaxy Z Flip3 5G兩大新機，兩機均為IPX8的防水等級，為全球首款防水摺疊手機。（翻攝直播畫面）

三星全新的Galaxy Z Fold3 5G封面螢幕為6.2吋超窄邊框設計的Dynamic AMOLED 2X顯示螢幕。（翻攝直播畫面）

三星全新的Galaxy Z Fold3 5G封面螢幕為6.2吋超窄邊框設計的Dynamic AMOLED 2X顯示螢幕。（翻攝直播畫面）

三星全新的Galaxy Z Fold3 5G搭載內頁螢幕支援UDC螢幕下鏡頭，為全球首款擁有零阻礙的摺疊手機。（翻攝直播畫面）

三星全新的Galaxy Z Fold3 5G內頁螢幕則為7.6吋Dynamic AMOLED 2X顯示螢幕，加上內頁螢幕支援UDC螢幕下鏡頭，以達到更完整，無瀏海或挖孔的沉浸式觀看影音體驗。（翻攝直播畫面）

全新的Galaxy Z Fold3 5G及及Galaxy Z Flip3 5G，此次不再定位為精品級的摺疊手機，而是更為親民的價格，像Galaxy Z Fold3 5G就針對有多工需求、追求創新科技的消費者，以提升工作生產力、沉浸式視覺體驗為主打，封面螢幕為6.2吋超窄邊框設計的Dynamic AMOLED 2X顯示螢幕，內頁螢幕則為7.6吋Dynamic AMOLED 2X顯示螢幕，重量也減輕至271g，機身整體也比上一代更小更薄，而且還有Eco square技術提升螢幕亮度達29%、螢幕更新率達120Hz，加上內頁螢幕支援UDC螢幕下鏡頭，以達到更完整，無瀏海或挖孔的沉浸式觀看影音體驗。

三星全新的Galaxy Z Fold3 5G優化了APP的介面，像可自定的可調式功能選單等功能，還有提供更直覺化的多工操作功能，以及更便利於工作的進階功能開啟多工畫面設定，能夠以上下或左右來觀看不同視窗。（翻攝直播畫面）

三星全新的Galaxy Z Fold3 5G優化了APP的介面，像可自定的可調式功能選單等功能，還有提供更直覺化的多工操作功能，以及更便利於工作的進階功能開啟多工畫面設定，能夠以上下或左右來觀看不同視窗。（翻攝直播畫面）

三星全新的Galaxy Z Fold3 5G優化了APP的介面，延續了深受消費者歡迎的Flex模式，能夠支援更多APP如Spotify、Netflix、YouTube等。（翻攝直播畫面）

同時更優化了APP的介面，像可自定的可調式功能選單等功能，還有提供更直覺化的多工操作功能，以及更便利於工作的進階功能開啟多工畫面設定，能夠以上下或左右來觀看不同視窗，更延續了深受消費者歡迎的Flex模式，能夠支援更多APP如Spotify、Netflix、YouTube等，搭配全新的S Pen Fold專用版就更能靈活運用Galaxy Z Fold3 5G的大螢幕優勢。

三星全新的Galaxy Z Fold3 5G優化了APP的介面，像可自定的可調式功能選單等功能，還有提供更直覺化的多工操作功能，以及更便利於工作的進階功能開啟多工畫面設定，能夠以上下或左右來觀看不同視窗。（翻攝直播畫面）

三星全新的Galaxy Z Fold3 5G優化了APP的介面，像可自定的可調式功能選單等功能，還有提供更直覺化的多工操作功能，以及更便利於工作的進階功能開啟多工畫面設定，能夠以上下或左右來觀看不同視窗。（翻攝直播畫面）

三星全新的Galaxy Z Fold3 5G擁有進階功能可開啟多工畫面設定，能夠以上下或左右來觀看不同視窗。（翻攝直播畫面）

三星全新的Galaxy Z Fold3 5G提供更直覺化的多工操作功能。（翻攝直播畫面）

三星全新的Galaxy Z Fold3 5G，共推出綠、黑、銀 3色，定價1799.99美金起（台幣約5萬135元起）。（翻攝直播畫面）

至於拍攝上就採1200萬像素的超廣角、廣角及遠距三鏡頭設計，以及Gorilla Glass with DX超清晰玻璃，更有自動取景攝影功能方便使用者進行團體拍攝，搭配1000萬像素的封面螢幕鏡頭，而且因提升了雙螢幕預覽功能，就算在封面螢幕上也能預覽、編輯照片，還有拍攝檢視模式，可檢視最多100個結果再進行刪除或分享，而外型上採拋光設計，共推出綠、黑、銀 3色，定價1799.99美金起（台幣約5萬135元起），即日起開放特定市場預購、27日起正式上市，目前台灣預計下周將再有本地發表會公布上市資訊。

三星全新的Galaxy Z Flip3 5G，延續主攻熱愛時尚的族群，此次也回應消費者的需求，在封面螢幕上推出了更大的螢幕設計，以及更多的應用功能，搭配旗艦級的攝影功能。（翻攝直播畫面）

三星全新的Galaxy Z Flip3 5G，封面螢幕提升為4倍大的1.9吋Super AMOLED螢幕，封面螢幕更是提升了4倍大的1.9吋Super AMOLED螢幕，可作快速設定、訊息通知、Samsung Pay及多種小工具的功能。（翻攝直播畫面）

三星全新的Galaxy Z Flip3 5G，封面螢幕提升為4倍大的1.9吋Super AMOLED螢幕，還能設定封面及內頁螢幕、Galaxy Watch同步的桌布。（翻攝直播畫面）

三星全新的Galaxy Z Flip3 5G同樣擁有Flex模式，讓使用者免持也能使用多種APP或拍攝。（翻攝直播畫面）

另外還有更親民價的Galaxy Z Flip3 5G，延續主攻熱愛時尚的族群，此次也回應消費者的需求，在封面螢幕上推出了更大的螢幕設計，以及更多的應用功能，搭配旗艦級的攝影功能，以滿足年輕世代對於拍攝的需求；此次的內頁螢幕升級為6.7吋、擁有最高120Hz的螢幕更新率的Dynamic AMOLED 2X顯示螢幕，而封面螢幕更是提升了4倍大的1.9吋Super AMOLED螢幕，可作快速設定、訊息通知、Samsung Pay及多種小工具的功能，還能設定封面及內頁螢幕、Galaxy Watch同步的桌布。

三星全新的Galaxy Z Flip3 5G，搭載了1200萬像素的超廣角、廣角雙鏡頭及Gorilla Glass with DX超清晰玻璃，以及1000萬像素的內頁螢幕鏡頭。（翻攝直播畫面）

三星全新的Galaxy Z Flip3 5G的封面螢幕也因變大後，能夠更清楚的拍攝或錄影。（翻攝直播畫面）

三星全新的Galaxy Z Flip3 5G，此次共推出了米白、黑、綠、薰衣草紫 4色，定價999.99美金起（台幣約2萬7837元起）。（翻攝直播畫面）

三星全新的Galaxy Z Flip3 5G，特定地區的官網中還會有白、粉、灰 3種限定色機身，搭配黑色軸心的設計販售。（翻攝直播畫面）

三星全新的Galaxy Z Flip3 5G，同步推出了指環扣、指環帶等不同特格的設計配件以作搭配。（翻攝直播畫面）

在鏡頭上就搭載了1200萬像素的超廣角、廣角雙鏡頭及Gorilla Glass with DX超清晰玻璃，以及1000萬像素的內頁螢幕鏡頭，此次共推出了米白、黑、綠、薰衣草紫 4色，特定地區的官網中還會有白、粉、灰 3種限定色機身，搭配黑色軸心的設計販售，同步更推出了指環扣、指環帶等不同特格的設計配件以作搭配，定價999.99美金起（台幣約2萬7837元起），同樣即日起開放特定市場預購、27日起正式上市，目前台灣預計下周將再有本地發表會公布上市資訊，另外兩機也預告將再度與Thom Browne合作，打造全新Z系列限量版。

三星全新的Galaxy Z Fold3 5G Thom Browne全新Z系列限量版。（翻攝直播畫面）