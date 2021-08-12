彰化雖然是全台面積最小，卻有著「臺灣穀倉、農業大縣」的美譽，除了物產豐饒外，彰化也是富有濃濃人文氣息的歷史重鎮。來到彰化玩怎麼可以錯過肉圓？除了肉圓是彰化的人氣必吃美食之外，彰化還有非常多隱藏版的在地美食，從俗擱大碗的銅板美食、日式風格的定食專賣店到漂亮的網美咖啡店，等你來體驗！

#1.阿三肉圓

位在彰化市三民路上的阿三肉圓，不同於一般的肉圓，老闆會將一顆顆晶瑩剔透的肉圓放到高溫油鍋內油炸，為的就是將皮的水分蒸發，才能達到「卡滋卡滋」的酥脆口感，外脆內Q的表皮搭配上由炸雞蛋、香菇及豬里肌肉所組成的飽滿扎實肉餡，再淋上特製醬汁，難怪不管什麼時候去，店裡總是有滿滿的排隊人潮，絕對是彰化必吃美食！

IG @azusa0114(圖／ReadyGo提供）

｜店家資訊｜

地址：彰化縣彰化市三民路242號

電話：04 724 0095

#2.林小胖爌肉飯

除了來彰化必吃的肉圓以外，爌肉飯也是彰化的靈魂美食！林小胖的爌肉飯位在南門市場外，滷透的爌肉呈現漂亮的咖啡色澤，肉質軟嫩，肥肉與瘦肉的比例恰到好處，吃著吃著嘴巴還有著黏黏的膠質感，整體屬於醬鹹香路線，非常適合大口扒飯，而營業時間從晚上七點到凌晨兩點，果真是彰化最「罪惡的宵夜」阿！

IG @poki_1028 (圖／ReadyGo提供）

｜店家資訊｜

地址：彰化縣彰化市民族路483號

電話：無

#3.東山芋頭餅

東山芋頭餅是一家隱藏在東山廟口的小店，雖然距離彰化市區比較遠，不過因為價格親民、份量實在，加上老闆現場手工製成的餅皮，依然吸引了許多人慕名光顧，手工製作的餅皮香Q有嚼勁，煎過之後酥脆卻不油膩，芋泥內餡不是一般的甜芋泥，而是帶著些許鹹味的芋頭泥，鹹香鹹香的芋頭餅沾醬或不沾醬都非常好吃！

IG @han_eatt(圖／ReadyGo提供）

｜店家資訊｜

地址：彰化縣員林市山腳路四段30號

電話：0953 897 307

#4.野花小姐

位在八卦山大佛風景區遊客廣場下方的掛山村美學生活村落，也是彰化縣青年創業基地，野花小姐的店面就在二樓，店裡的每一面牆面都非常用心佈置，充滿著植栽及花朵，就連甜點的也都裝飾地非常精緻漂亮，特別是太妃糖香蕉戚風蛋糕，濕潤的戚風蛋糕底配上清爽的鮮奶油，讓人忍不住一口接著一口呀！

｜店家資訊｜

地址：彰化市卦山路8-1號2樓之15

電話： 04 728 5056

#5.丰富食堂

誰說彰化沒有質感文青店？清水模造型的外觀加上整面落地窗的裝潢，配上店內溫暖色系的木質感擺設，一進到店裡就令人拍到停不下來，丰富食堂主打日式風格的定食，全部採用彰化縣產的台梗九號米，而菜單也會因應季節做變換，以台灣當季新鮮食材搭配入菜，希望可以透過用心的料理傳遞給顧客幸福感。

｜店家資訊｜

地址：彰化縣員林市莒光路686號

電話：04 838 3918

#6.夢幻三家元老

只要銅板價的排骨飯？位在員林火車站的夢幻三家元老，連續三家知名的店家都販售排骨飯因而得名，是許多彰化在地人共同的回憶，炸得金黃酥脆的台式排骨卻一點也不柴，一口咬下還有許多香甜的肉汁，五十元的親民價格可以吃的到一整片排骨、青菜及油豆腐，實在是太誘人啦！

｜店家資訊｜

地址：彰化縣員林市中山路二段33號

電話：04 833 7816

#7.北斗肉圓詹

不同於阿三肉圓的高溫油炸方式，北斗肉圓詹以溫油油炸，呈現皮Q不焦的狀態，每一顆肉圓都是老闆手工捏製而成，所以每一顆都是不規則狀，黑胡椒調味的紮實肉餡中夾雜著切成塊狀的筍子，搭配上甜鹹甜鹹的米醬，難怪擁有一大批忠實的擁護者！

｜店家資訊｜

地址：彰化縣北斗鎮中正路75號

電話：04 878 3966

#8.玉華珍麻糬

玉華珍麻糬僅販售三種口味，分別是紅豆、芝麻及花生，每一顆麻糬都非常飽滿，胖胖的麻糬上撒著些許的黃豆粉，軟Q的外皮不會過於黏牙，特別是花生口味，濃郁的餡料裡還吃的到碎花生粒，讓整體的口感更有層次，鹹鹹甜甜的味道越吃越涮嘴，離開彰化前不妨外帶一盒回家品嚐。

｜店家資訊｜

地址：彰化市民生路223號

電話： 04 722 7806

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