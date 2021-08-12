台灣時間8月12日半夜3點，由上屆歐冠冠軍切爾西對決歐霸冠軍比利亞雷爾，這也是每年俗稱的歐洲超級盃對決，兩隊比賽在北愛爾蘭開踢，這場比賽也算為新一季各國聯賽揭開序幕，所以受到足球迷熱情關注。而且也是英超和西甲球隊的正面對決。

“When a resistant person is injured he stops. The resilient one doesn’t. When he's hurt he remains even if he is hurt. (Pr. Diogo Ferraz). Congratulations on the victory very proud of this team @ChelseaFC 💙 pic.twitter.com/Gd4Zv2Om4U — Thiago Silva (@tsilva3) August 12 2021

賽前兩隊都各自捧著冠軍獎盃來到現場，肯定是要提振士氣，並嚇嚇對手，上半場齊耶赫(Hakim Ziyech)為切爾西打破僵局，藍軍半場1：0領先。下半場莫雷諾(Gerard Moreno)追平比分，到比賽第90分鐘兩隊1：1。

在延長賽雙方都沒能進球，進入刺激的PK大戰，最終切爾西以7：6進球數獲勝，贏得最後的歐超盃冠軍。這場比賽踢到第27分鐘，哈維茲(Kai Havertz)在左路接到阿隆索(Marcos Alonso)的傳球，受到兩人包夾後再將球傳出，禁區中路齊耶赫跟進將球踢進球門上緣得分。

一直到下半場比賽第73分鐘，莫雷諾在右前場將球送出給隊友，禁區右側隊友再順勢做球回傳，莫雷諾自己跟上前接球起腳射門得分，比數追到1：1平手，戰況相當激烈，不愧是兩大冠軍豪門的對決，第90分鐘雙方仍然平手，進入延長賽。

不過再經30分鐘的延長賽較量，雙方還是無法突破僵局，戰線延長到刺激的PK大戰。PK大戰首輪哈維茲沒將球踢進，而對方莫雷諾成功進球，次輪斯皮利奎塔(Cesar Azpilicueta)進球，而比利亞雷爾這邊沒進。

第三到第六輪雙方都進，到決勝第七輪比利亞雷爾失手，PK大戰就以5：6敗下陣來，相當可惜，也讓切爾西在最後關頭拿下比賽勝利，成為歐超盃霸主，新球季他們將頂著歐冠冠軍和歐超盃冠軍名號繼續挑戰英超，氣勢如虹，但比利亞雷爾也不要覺得可惜，他們開季還是相當有競爭力。