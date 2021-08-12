台灣時間8月12日半夜3點，由上屆歐冠冠軍切爾西對決歐霸冠軍比利亞雷爾，這也是每年俗稱的歐洲超級盃對決，兩隊比賽在北愛爾蘭開踢，這場比賽也算為新一季各國聯賽揭開序幕，所以受到足球迷熱情關注。而且也是英超和西甲球隊的正面對決。
賽前兩隊都各自捧著冠軍獎盃來到現場，肯定是要提振士氣，並嚇嚇對手，上半場齊耶赫(Hakim Ziyech)為切爾西打破僵局，藍軍半場1：0領先。下半場莫雷諾(Gerard Moreno)追平比分，到比賽第90分鐘兩隊1：1。
在延長賽雙方都沒能進球，進入刺激的PK大戰，最終切爾西以7：6進球數獲勝，贏得最後的歐超盃冠軍。這場比賽踢到第27分鐘，哈維茲(Kai Havertz)在左路接到阿隆索(Marcos Alonso)的傳球，受到兩人包夾後再將球傳出，禁區中路齊耶赫跟進將球踢進球門上緣得分。
一直到下半場比賽第73分鐘，莫雷諾在右前場將球送出給隊友，禁區右側隊友再順勢做球回傳，莫雷諾自己跟上前接球起腳射門得分，比數追到1：1平手，戰況相當激烈，不愧是兩大冠軍豪門的對決，第90分鐘雙方仍然平手，進入延長賽。
不過再經30分鐘的延長賽較量，雙方還是無法突破僵局，戰線延長到刺激的PK大戰。PK大戰首輪哈維茲沒將球踢進，而對方莫雷諾成功進球，次輪斯皮利奎塔(Cesar Azpilicueta)進球，而比利亞雷爾這邊沒進。
第三到第六輪雙方都進，到決勝第七輪比利亞雷爾失手，PK大戰就以5：6敗下陣來，相當可惜，也讓切爾西在最後關頭拿下比賽勝利，成為歐超盃霸主，新球季他們將頂著歐冠冠軍和歐超盃冠軍名號繼續挑戰英超，氣勢如虹，但比利亞雷爾也不要覺得可惜，他們開季還是相當有競爭力。
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