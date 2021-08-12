中國外交部於10日宣佈決定召回中國駐立陶宛大使後，11日，大使申知非發佈最新推特稱：「再見了！立陶宛」。這條推文很快引發網友關注。下方留言中，其中一條定位顯示來自英國，語氣似乎為立陶宛網友的評論稱：「這真的令人很失望。為我們的政府道歉。（祝）好運，希望有一天立陶宛和中國將有更好的關係。」

繼退出「17＋1」合作機制之後，立陶宛再次衝到反華一線，同意台灣當局在其首都維爾紐斯設立「代表處」。8月10日，中國外交部網站向立陶宛發佈聲明：決定召回中國駐立陶宛大使，並要求立政府召回駐中國大使。

中國外交部聲明全文如下：

近一段時間，立陶宛政府不顧中方反覆交涉、曉以利害，宣佈允許台灣當局以「台灣」名義設立「代表處」。此舉公然違背中立兩國建交公報精神，嚴重損害中國主權和領土完整。中國政府對此表示堅決反對，決定召回中國駐立陶宛大使，並要求立政府召回駐中國大使。

中方正告立方，世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。一個中國原則是公認的國際關係準則和國際社會普遍共識，是中國同其他國家發展雙邊關係的政治基礎。

中國政府和人民實現祖國統一的決心不可動搖，維護國家主權和領土完整的紅線不容觸碰。我們敦促立方立即糾正錯誤決定，採取切實措施，消除惡劣影響，不要在錯誤的道路上越走越遠。我們也正告台灣當局，「台獨」是死路一條，圖謀在國際上搞分裂活動絕對不會得逞。