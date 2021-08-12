斜槓時代來臨！隨著兼差工作增加，現在一個人同時擁有多重身分也不奇怪了。JKF 女郎「徐紜」就是其中之一，目前在經營服飾店的她，還有在賣芒果，從採收、包裝到出貨都親力親為，可以說是相當能幹！

近日，她在 IG 發文問網友：「解封最想去哪玩🤔就算降級我也不敢出門😐好期待可以完全解封😩」，並 PO 出一張過去在墾丁遊玩時拍的辣照，只見她身穿白色比基尼＋罩衫，露出一身白皙肌膚和小蠻腰，擁有「D 罩杯」上圍的她，也當場大曬深長事業線，畫面相當性感。

照片曝光後，果然引來大批網友狂讚：「老闆娘這身材.....🔥」、「風景美人更美」、「好美😍」、「這身材太犯規了吧」、「墾丁是個好選擇」…

身高 158 公分、47 公斤的徐紜，雖然個子嬌小，但藉由美艷長相散發出來的氣場可是很強大的，即便面無表情時看起來很高冷，但滑完她的 IG 頁面就會發現，她的笑容其實很甜美，個性也相當親民，而她之前也自曝「婆婆媽媽最愛找我聊天了」。

許多人都會好奇，為何她當初會想賣芒果，徐紜也透露是因為之前為了照顧住院的爸爸，無法去任何地方工作，那時剛好看到朋友在種芒果，剛好也愛吃芒果的她才因此決定一起賣。而她也說過覺得在賣出商品那一刻的自己是最帥氣的。

在臉書上吸引超過 3 萬人追蹤的徐紜，經常會 PO 出各種「深溝福利」造福粉絲，儘管胸器傲人，但四肢卻十分纖細，有時也不忘大露勻稱美腿、蜜汁翹臀，讓人見證了從頭性感到腳的迷人魅力。

(本文由 JKF 提供)