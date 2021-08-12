曾經紅極一時的大陸女星范冰冰，在2018年經歷陰陽合約風波後，重創形象和演藝事業，儘管范冰冰積極復出演藝圈，但范冰冰聲勢已大不如前，不過范冰冰與張鈞甯的姊妹情誼依舊，雙姝日前就一起逛展，但范冰冰卻被網指「你在親弟弟嗎」，對此，范冰冰也正面回應了。

范冰冰、張鈞甯在2014年合作電視劇《武媚娘傳奇》而結下好交情，雙姝一拍即合，私下也常聚會，而范冰冰與張鈞甯日前則一同逛展，只見范冰冰身穿黑色連身寬鬆洋裝配上小白鞋，張鈞甯則是白T搭牛仔褲，2人穿搭輕鬆又有型，姊妹情深的范冰冰、張鈞甯還有不少手牽手、頭靠頭的親密動作。

姊妹難得出遊，2人都意猶未盡，范冰冰興奮留言：「我現在就在想，下次準備去哪玩」，還釣出張鈞甯開心回：「聽妳的」，不過照片中有一張是范冰冰以後腦勺入鏡，但她抬頭專心看展覽的模樣，卻被網友留言問：「你在親弟弟嗎」，對此，范冰冰也回應：「想像力豐富」，並貼上哭笑不得的貼圖。

范冰冰被網留言問：「你在親弟弟嗎」，對此，范冰冰也回應：「想像力豐富」，並貼上哭笑不得的貼圖。（圖／取材自范冰冰微博）

其實張鈞甯和范冰冰多次在網上暖心互動，范冰冰去年在網上發文為自家美妝保養品牌宣傳時，張鈞甯就留言告白：「我最喜歡你！」讓范冰冰開心回應：「好吧，我喜歡你，比芍藥（保養品牌）還要多」，兩人數次在網上暖心互動，也讓外界見識到彼此感情，不受這些年的風波影響。