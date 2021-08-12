高雄桃源區「明霸克露橋」斷橋後，三部落聯外道路中斷，桃源區代表謝宜真昨到部落訪視後，回程卻不慎落水，迄今下落不明。高雄市長陳其邁今（12）日透露最新搶救進度指出，目前有28位消防弟兄，分3組進行搜救，並出動3艘橡皮艇、2架無人機，希望謝代表能夠平安獲救。

國民黨高市議員蔡金晏今在總質詢時關心該案指出，目前有沒有找到、進度為何？高市消防局長李清秀表示，昨天傍晚接到狀況之後，出動第六大隊人車到現場，但因晚間8、9時天色已晚，川流很急只好暫時收隊，今早6時又分3組、分3個點分批搜救，包括搜救犬、無人機都到場搜尋，但現場水流湍急，還持續搜救中。

「一定會努力想盡所有辦法趕快搜救！」陳其邁答詢時指出，現在28位消防弟兄分為3組人員搜救，並出動3艘橡皮艇、2架無人機，希望謝代表能夠平安。

陳其邁也提到，玉穗溪的溪床已比原來的路都還要帶高，大概快1公尺以上，今天祕書長楊明州也特地向議會請假到現場，與公路總局等工程單位協商，研議是否有更快的工程作法。

陳其邁指出，會優先搭便橋、便路方式盡速搶通道路，從表定20天，壓縮到兩周內完工，如此部落人員才能順利進出，像昨天也有個案有就醫需求，因此派直昇機過去，但午後氣候變化大，仍有風險。

至於當地物資方面，陳其邁表示，經連日增補後，盤點物資還有兩周，但居民最擔心的是芒果等農作，高市府會針對原民朋友給予補助，此外電商平台已經賣出578組芒果乾，也呼籲市民朋友假如要幫助桃源區市民可以多多購買。

針對市議員李眉蓁呼籲，有關單位必須提高維安警戒，加強現場人員管制，陳其邁也回應，玉穗溪土石還是非常鬆軟、危險，現階段災情仍持續搶救中，當地已經實施封鎖，同時請工程人員、區公所、警察局加強維安及巡邏，希望民眾不要冒險涉溪。