三星在Galaxy UNPACKED 2021除了發表了全新的Galaxy Z Fold3 5G及Galaxy Z Flip3 5G兩大新機，以及兩支全新的Galaxy Watch4 Classic及Galaxy Watch4智慧手表以外，更帶來了全新的Galaxy Buds2真無線藍牙耳機，其採用了動態雙驅動單體高低音揚聲器，讓高音更清脆、低音更混厚，而且更是是Galaxy Buds系列中最輕巧的機款，希望帶給消費者更多不樣的聆聽體驗。

三星全新的Galaxy Buds2真無線藍牙耳機，可在不同裝置上操作使用，也能自行在手機或Galaxy Watch上以調較環境音選擇等功能。（翻攝直播畫面）

全新的Galaxy Buds2真無線藍牙耳機也擁有ANC主動降噪功能，訴求可隔絕背景環境音達98%，同時還有3階段環境音選擇功能，使用者可自行在手機或Galaxy Watch上以調較要聽到的聲音，也能隔絕風噪聲，更有機器學習過濾背景噪音，透過3麥克風及VPU語音擷取單元，讓使用者的通話品質更清晰。

三星全新的Galaxy Buds2真無線藍牙耳機，共推出了石墨黑、幻影白、橄欖綠及薰衣紫 4色，定價149.99美金（台幣約4175元）。（翻攝直播畫面）

另外Galaxy Buds2在ANC開始後，電池可支援最高使用5小時，加上充電盒可達20小時，還有內建Earbud耳機適配測試功能，以給予消費者最貼人個人的耳塞選擇建議，帶來最佳音質及降噪功能，更能在可在不同裝置上操作使用，此次也配合了新的摺疊手機及智慧手表，共推出了石墨黑、幻影白、橄欖綠及薰衣紫 4色，讓消費者能全套搭配色系組合更時尚，預計27日起陸續在特定市場上市，定價149.99美金（台幣約4175元），台灣預計下周將再有本地發表會公布上市資訊。