三星昨（11日）在Galaxy UNPACKED 2021推出兩款全新的Galaxy Watch4 Classic及Galaxy Watch4智慧手表，主打提升全方面的功能為重點，包括新的作業平台及使用介面、強化硬體、全方位健康管理及Galaxy生態圈串聯，以外型來說，Galaxy Watch4 Classic以經典風搭載實體旋轉表圈設計，Galaxy Watch4則以現代極簡風呈現，此次更以更圓滑、更薄的設計，還有多色表帶及表面設計供選擇。

三星全新的Galaxy Watch4 Classic及Galaxy Watch4智慧手表，只要透過手腕或2隻手指，在15秒內即可取得2400數據點，達到98%準確度去了解身體如骨胳肌、脂肪含量、體脂、BMI及身體水分含量等數據。（翻攝直播畫面）

三星全新的Galaxy Watch4 Classic及Galaxy Watch4智慧手表，帶來了全新的3-in-1感應器 Samsung BioActive Sensor，提供光學心率感應器PPG、ECG心電圖，以及全新的BIA生物電阻感應器。（翻攝直播畫面）

三星全新的Galaxy Watch4 Classic及Galaxy Watch4智慧手表，只要透過手腕或2隻手指，就能像體脂器的概念，在15秒內即可取得2400數據點，達到98%準確度去測量各種數值。（翻攝直播畫面）

此次Galaxy Watch4系列也針對個人健康偵測功能，帶來了全新的3-in-1感應器 Samsung BioActive Sensor，提供光學心率感應器PPG、ECG心電圖，以及全新的BIA生物電阻感應器，其能透過身體組成分析功能去更了解身體如骨胳肌、脂肪含量、體脂、BMI及身體水分含量，只要透過手腕或2隻手指，就能像體脂器的概念，在15秒內即可取得2400數據點，達到98%準確度去測量各種數值，而且還有日常運動模式偵測，可追蹤及紀錄健身成效，或是團體競賽以鼓勵使用者與親友間的運動健康。

三星全新的Galaxy Watch4 Classic及Galaxy Watch4智慧手表，帶來了全新的3-in-1感應器 Samsung BioActive Sensor，當中的BIA生物電阻感應器，能透過身體組成分析功能去更了解身體如骨胳肌、脂肪含量、體脂、BMI及身體水分含量。（翻攝直播畫面）

三星全新的Galaxy Watch4 Classic及Galaxy Watch4智慧手表，帶來了全新的3-in-1感應器 Samsung BioActive Sensor，提供光學心率感應器PPG、ECG心電圖，以及全新的BIA生物電阻感應器。（翻攝直播畫面）

另外Galaxy Watch4系列更提供了第三方的健身內容，可投影到三星智慧電視上，看到即時量測卡路里燃燒數字、心率及運動時間，而台灣的健身內容則要等待上市後才會知道詳細資訊，同時也搭載了進階的睡眠管理功能，像打鼾偵測、血氧濃度追蹤、睡眠分數等，提供睡眠指數、分析及建議，而針對Galaxy Watch4系列身體組成成分分析功能，涵蓋體脂偵測等醫材法規，台灣三星表示引進之產品功能、性能也將依循政府及主管機關規範。

三星全新的Galaxy Watch4 Classic及Galaxy Watch4智慧手表，與Google打造了全新的作業平台，結合三星及Google的優勢，只要輕觸智慧手表，即可享有三星獨特的APP。（翻攝直播畫面）

三星全新的Galaxy Watch4 Classic及Galaxy Watch4智慧手表，同時也享Google的第三方APP功能，還有全新的One UI Watch。（翻攝直播畫面）

三星全新的Galaxy Watch4 Classic及Galaxy Watch4智慧手表，全新的One UI Watch，讓手機上的功能可與手表同步，還有全新的手勢控制，如揮動、轉動等，去接聽或拒接電話與通知，也能自行設定功能，就連Galaxy Buds也能在手表上作控制。（翻攝直播畫面）

此次三星還有與Google打造了全新的作業平台，結合三星及Google的優勢，只要輕觸智慧手表，即可享有三星獨特的APP，同時也享Google的第三方APP功能，還有全新的One UI Watch，讓手機上的功能可與手表同步，還有全新的手勢控制，如揮動、轉動等，去接聽或拒接電話與通知，也能自行設定功能，就連Galaxy Buds也能在手表上作控制。

三星全新的Galaxy Watch4 Classic及Galaxy Watch4智慧手表，前者以經典風搭載實體旋轉表圈設計，後者則以現代極簡風呈現，定價249.99美金起（台幣約6955元起）。（翻攝直播畫面）

Galaxy Watch4系列將首採5奈米處理器，支援更高螢幕解析度、擴大內存至16GB，CPU效能也將提升20%、RAM提升50%、GPU提升10倍的效能，電力亦提升至40小時使用時間，30分鐘快充即可使用10小時，2小時完全充滿；Galaxy Watch4為鋁製，擁有40mm及44mm兩個尺寸，共黑、銀，及僅44mm限定的綠、40mm限定的粉4色選擇，定價249.99美金起（台幣約6955元起），Galaxy Watch4 Classic為不鏽鋼材質，擁有42mm及46mm兩個尺寸，共黑、銀 2色可選，定價349.99美金起（台幣約9738元起），27日起陸續在特定市場正式上市，目前台灣預計下周將再有本地發表會公布上市資訊。