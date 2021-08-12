來到了下半年，又迎來了三星8月的Galaxy UNPACKED 2021，今年三星看準了全球摺疊智慧型手機在今年將較去年成長3倍的規模，不再推出Galaxy Note系列，反之主攻摺疊手機，今（11日）在發表會上就推出了因應消費者需求而打造了兩大新機，更同步帶來了兩支全新的Galaxy Watch4 Classic及Galaxy Watch4智慧手表，以及Galaxy Buds2真無線藍牙耳機，更帶來了由BTS Suga重新編曲Remix的三星Galaxy主題曲《Over The Horizon》作為發表中的背景音樂，更將成為三星往後裝置的鈴聲，還有BTS為Galaxy Z Flip3 5G拍攝的宣傳影片，相信今年三星及BTS也將持續合作的規劃。

三星因應消費者需求而具備防水、支援S Pen及更輕薄特色的Galaxy Z Fold3 5G及Galaxy Z Flip3 5G兩大新機，定價分別為1799.99美金起（台幣約5萬135元起）及999.99美金起（台幣約2萬7837元起）。（翻攝直播畫面）

Galaxy Z Fold3 5G及Galaxy Z Flip3 5G兩大新機，兩機均為IPX8的防水等級，為全球首款防水摺疊手機。（翻攝直播畫面）

根據Strategy Analytics研究指出，全球的摺疊智慧型手機市場規模，今年將達到650萬台，預計2025年更將超過1億萬台，年複合成長率達113%之高，三星就看準了市場趨勢，因此今年就主打Galaxy Z Fold3 5G及Galaxy Z Flip3 5G兩大新機，在觀察過消費者對於摺疊手機的需求後，因此針對性地為兩款新機打造了具備防水、支援S Pen及更輕薄的特色，兩機均為IPX8的防水等級，為全球首款防水摺疊手機，更在內外螢幕及邊框轉軸上加強了耐用度，Galaxy Z Fold3 5G主攻對生活有多工需求，喜歡入手最新科技的消費者，而Galaxy Z Flip3 5G則再度搶攻熱愛時尚的使用者。

三星同步推出了全新的S Pen Pro及S Pen Fold專用版，消費者可根據個人需求而加購。（翻攝直播畫面）

而三星也同步推出全新的S Pen Pro及S Pen Fold專用版，消費者可根據個人需求而加購，而Galaxy Z Fold3 5G及Galaxy Z Flip3 5定價分別為1799.99美金起（台幣約5萬135元起）及999.99美金起（台幣約2萬7837元起），比起以精品級摺疊手機的定位更親民，三星表示，此次新機定價可是有先針對消費者意願作調查，90%消費者表示若摺疊機售價在3萬6000以下將有意願入手，而且隨著摺疊手機整體技術成熟、經濟規模成長，所以此次毫無犧牲用戶摺疊機使用體驗，更採取比照過去的旗艦機的行銷策略，預計將有70%原來的三星旗艦機粉絲，以及30%的他牌使用者會受此次的全新摺疊新機所吸引而入手，期待摺疊手機能成為主流，並可達去年Note系列的銷售水準，滲透率達高階整體市場的20%到30%。

三星全新的Galaxy Watch4 Classic及Galaxy Watch4智慧手表，前者以經典風搭載實體旋轉表圈設計，後者則以現代極簡風呈現，定價249.99美金起（台幣約6955元起）。（翻攝直播畫面）

三星全新的Galaxy Buds2真無線藍牙耳機則採動態雙驅動單體高低音揚聲器，帶來高音更清脆、低音更混厚的聆聽體驗，定價149.99美金（台幣約4175元）。（翻攝直播畫面）

另外全新的Galaxy Watch4 Classic及Galaxy Watch4智慧手表，前者以經典風搭載實體旋轉表圈設計，後者則以現代極簡風呈現，均採用了全新的3-in-1感應器Samsung BioActive Sensor，提供光學心率感應器PPG、ECG心電圖，以及全新達到98%準確度的BIA生物電阻感應器，能透過身體組成分析功能去了解身體如骨胳肌、脂肪含量、體脂、BMI及身體水分含量，定價249.99美金起（台幣約6955元起）。至於Galaxy Buds2真無線藍牙耳機則採動態雙驅動單體高低音揚聲器，帶來高音更清脆、低音更混厚的聆聽體驗，更是Galaxy Buds系列中最輕巧的機款，配件也推出了多色可讓消費者選購可搭配手機的款式，定價149.99美金（台幣約4175元），以上5款新品均預計27日起陸續在特定市場上市。