高雄市一名人妻小如（化名）不滿丈夫經常不洗頭髮，頭皮屑像雪花般，便向法院訴請離婚。案經上訴，高雄高分院指出，小如與丈夫分居後，與其他男性誕下2子，因此判定人妻需對於婚姻失敗負較大責任，駁回上訴。

判決書指出，小如主張與丈夫於2005年結婚，但婚後卻發現丈夫的衛生習慣極差，不喜歡洗澡之外，頭皮屑還會飛散在家中各處；此外，丈夫的工作不穩定，8年間就換了10份工作，造成她精神上很大的痛苦，盼請法官能准許離婚。

人夫辯稱，小如所言的衛生習慣差並非事實，而小如於2013年離家後，他也積極尋人與想盡辦法聯繫，卻徒勞無功，並希望能繼續維持這段婚姻。

一審期間，高雄地院勘驗證據，發現小如稱患有憂鬱症，但所提交的醫院診斷證明書日期為2013年9月26日，此外，夫妻兩人自2013年分居至今近7年，雙方也毫無聯繫，難以此斷定憂鬱症成因與婚姻有關。

法官指出，小如於離家後，在外與其他男性生下2名子女，但因小如自行離家與他人另組家庭，人夫亦有做出尋找她的行動意圖挽回婚姻，判定在此段婚姻中，小如須負起較大的責任，因此駁回離婚訴請。

案經上訴，高雄高分院指出，即便人夫經常換工作，但並未好吃懶作不進取，且夫妻理應互相扶持度過難關，難以此說法就以「受有不堪同居虐待、有難以維持婚姻的重大事由」，駁回上訴，維持原判。