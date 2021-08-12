三星端下半年旗艦機，以話題性十足的摺疊機取代Note系列，推出兩款全新智慧型手機Galaxy Z Fold3 5G與Galaxy Z Flip3 5G，Z Fold3瞄準追求高效生產力與沉浸式娛樂用戶，借助提升至全新境界的效能、7.6吋內頁螢幕、首款支援S Pen的摺疊裝置；Z Flip3具備簡約俐落及口袋般大小的精巧設計、進階相機功能，與更大且便於隨手操作的封面螢幕。

三星表示，Z Fold3與Z Flip3亦經Bureau Veritas機構嚴格的摺疊測試，可耐開闔達20萬次。此外，兩款裝置皆搭載最新、最強悍的5奈米應用處理器與5G頻段相容性。

三星本次在Galaxy Z系列中，將Note系列備受愛戴的科技S Pen注入Z Fold3中，用戶可於摺疊螢幕充分運用最佳化的S Pen功能，完美符合多工處理者出門在外的需求。

三星積極拓展Google、Microsoft等頂尖合作夥伴，讓用戶盡情使用符合自身需求的常用應用程式。以Microsoft Teams應用程式為例，結合Galaxy Z系列的Flex模式，以及Office與Teams的共同作業能力。為追求最高工作效率，三星摺疊裝置的Microsoft Outlook雙窗格模式，可讓用戶閱讀電子郵件完整內文，同時運用側邊面板預覽其他郵件，打造類桌機體驗。

三星此兩款Galaxy Z系列裝置將以最優惠的價格上市。Galaxy Z Fold3 5G美金售價1799.99元起，Galaxy Z Flip3美金售價則為999.99元起。

Galaxy Z Fold3及Z Flip3預計於8月11日起開放預購，8月27日將於美國、歐洲、韓國等部分市場正式上市。