台灣精銳(4583)受惠後疫情時代各產業均加速自動化設備的投資，並在中科后里三廠順利完成建廠，導入量產帶動產能擴張一倍，整體稼動率提升、毛利率隨之成長下，今年上半年已獲利半個股本，每股盈餘5.41元，年增53％。以過往台灣精銳上下半年獲利比率約為4：6推估，法人預估今年全年度EPS可望逾13元。而在新廠投產學習曲線帶動，配合全球產業持續投入自動化趨勢不變，美系外資券商推估明年EPS可望挑戰18～20元。

台灣精銳今年上半年度合併營收16.62億元，營業毛利8.27億元，毛利率49.76％，稅後淨利3.95億元，每股盈餘5.41元，獲利表現相當亮眼。

該公司從事行星式減速機及齒排(條)等機械傳動零組件研發、製造及銷售，其應用範圍廣泛，主要用於自動化設備、工具機及工業用機器人等，涵蓋產業遍及半導體、面板、生技醫療、航太、電子業及傳統產業等，並轉投資子公司日月千禧酒店。

行星式減速機為機械傳動產業，屬工業自動化設備關鍵零組件，台灣精銳掌握主要核心技術，在材料、設計、精度及品質均有一定水準，與德國WITTENSTEIN及日本SHIMPO等大廠為全世界主要行星式減速機供應來源。終端產業應用廣泛，遍布所有工業自動化市場，包括自動化設備、工具機及工業用機器人。與同業相較，台灣精銳近年來及2021年上半年度毛利率、營業利益率及EPS均優於同業，且以往下半年為台灣精銳傳統旺季，將可預估台灣精銳今年度獲利成長可期。

展望未來，在全球進入後疫情時代，將快速投入智慧自動化工廠建造，對於自動化設備需求提升，預計可帶動行星式減速機及齒排(條)出貨成長，且中科后里三廠今年完工並陸續投入量產，將能逐漸有效貢獻獲利，公司也加速IPO腳步，預計下半年申請上市。